Nuevo audio 'hunde' a Maju Mantilla tras ser descubierto su supuesto ampay con productor: "Se pone nerviosa y …"
¡Esto está candente! Magaly Medina no dudó en sacar al aire un último audio que tiene Gustavo Salcedo, donde este le contaba que cuando encaró a la expresentadora por su supuesto ‘affaire’ con el productor Christian Rodríguez.
De acuerdo al empresario, le increpó un día antes de su cumpleaños por la presunta deslealtad en su relación, razón por la cual Maju habría buscado finalizar su matrimonio de más de 13 años.
“Yo descubro a Maju el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños, entonces cuando yo la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar”, contó el aún esposo de la exreina de belleza a un urraco de Magaly.
Según Salcedo, este episodio habría terminado que un día después, ella apareciera muy sensibles en el programa ‘Arriba mi gente’. “Ella sale llorando el día de su cumpleaños en el canal, porque yo el día anterior le había ampayado”, recalcó.
Magaly habló del audio de Gustavo Salcedo
Por su parte, la conductora comento que es el último material que tiene sobre el empresario, conectado con Maju Mantilla. “Eso es lo que nos contó. Además, tiene imágenes que avala lo que está diciendo, no es inteligencia artificial”, señaló.
Para la ‘Urraca’, la exreina de belleza no debería atacar a la prensa por querer saber sobre la finalización de su matrimonio, tal como indicó en un reciente y extenso comunicado que compartió en sus redes, sino que debería increparle a su aún esposo, quien es quien lo expuso al público.
“Que le reclamen el marido, que fue quien nos puso en bandeja de plata toda la información y quien contó con detalles fue él”, agregó Magaly, quien considera que la separación de ellos, en aquel momento, hubiera sido lo más salomónico.