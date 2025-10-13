Maju Mantilla rompe el silencio tras 'ABANDONAR' su hogar con Gustavo Salcedo: “Nunca he faltado a mis hijos”

Maju Mantilla se pronuncia tras su separación de Gustavo Salcedo, confirma que jamás descuidará a sus hijos y aclara rumores sobre restricciones.

La relación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla atraviesa un momento crítico tras las recientes acusaciones de infidelidad del empresario olímpico hacia la exreina de belleza. Ante esta situación, Maju decidió abandonar el hogar familiar, pero aseguró que jamás descuidaría a sus hijos, mientras el abogado de Salcedo aclaró los términos legales de la conciliación entre ambos.

Abogado de Gustavo Salcedo aclara régimen de visitas para Maju Mantilla

Tras la salida de Maju del hogar que compartía con Salcedo y sus hijos, el representante legal del deportista explicó que la decisión fue producto de un acuerdo de conciliación para terminar con la convivencia.

"El día de ayer, a mi defendido, de muy mala fe lo han hecho quedar como un energúmeno, la señora Maju Mantilla ha estado viviendo con un energúmeno dentro de su casa. (…) Mi defendido se está quedando a vivir a su casa con sus dos hijos y la que se está retirando del hogar conyugal es la señora Maju Mantilla", relató el abogado.

No obstante, enfatizó que Maju Mantilla mantiene pleno derecho a ver a sus hijos: "El acuerdo es que él se queda en la casa con los hijos y la señora se va a otra vivienda, pero hay un régimen de visitas, la señora puede verlos, o sea, no hay ninguna restricción ni nada por el estilo con respecto a los hijos. Se ha hecho también una separación de patrimonios", agregó.

Maju Mantilla responde a las críticas

En medio de la polémica, la exreina de belleza se pronunció en Instagram para aclarar su posición y desmentir cualquier versión que insinuara que había abandonado a sus hijos.