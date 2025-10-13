Todo ocurrió en la plataforma Kick, durante una transmisión donde la “tía lisura” acompañaba a Elías Montalvo. El exchico reality le pidió su opinión sobre Pamela López, y ella confesó que al principio le preocupaba que Christian Cueva causara problemas a su sobrino Paul Michael por involucrarse con la madre de sus hijos. Finalmente, terminó llamándolo de manera muy directa: “No vaya a haber problemas con ese serrano de mie#$%. (No, tía) Ah ya, no me vengan con huevadas, ta' hue#$%”, relató.