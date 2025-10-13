Wapa.pe
Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

‘Tía Lisura’ de Paul Michael deja con la boca abierta a todos con duro comentario sobre Christian Cueva

El ofensivo comentario de la ‘´Tía Lisura’ de Paul Michael se dio en la plataforma Kick. 

    Todo ocurrió en la plataforma Kick, durante una transmisión donde la “tía lisura” acompañaba a Elías Montalvo. El exchico reality le pidió su opinión sobre Pamela López, y ella confesó que al principio le preocupaba que Christian Cueva causara problemas a su sobrino Paul Michael por involucrarse con la madre de sus hijos. Finalmente, terminó llamándolo de manera muy directa: “No vaya a haber problemas con ese serrano de mie#$%. (No, tía) Ah ya, no me vengan con huevadas, ta' hue#$%”, relató.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    ;