Isabel Acevedo no aguanta las lágrimas al demostrar el verdadero vínculo con hija de Christian Domínguez
Lo más doloroso que Isabel Acevedo enfrentó durante su separación con Christian Domínguez habría sido ver cómo este proceso afectó a la hija del cumbiambero con Melanie Martínez. Entre lágrimas, la bailarina prometió cuidar a la menor, quien hasta ahora la sigue recordando como la “mejor madrastra” que tuvo.
El cariño entre Isabel Acevedo y la hija de Melanie Martínez
Durante una entrevista en En boca de todos, los conductores notaron la buena relación que mantenía Isabel con la menor, y ella no pudo evitar emocionarse mientras hablaba del vínculo que compartían en el entorno familiar.
“Creo que lo más lindo y rescatable es que, su mamá me escribió y me dijo 'Isa, la verdad no me gustaría que la relación entre tú y mi hija se rompa. Me encantaría que cuando puedas, la saques, salgas con ella, salgan a tomar un café, a jugar, te la puedes llevar cuando quieras'. De verdad, estoy muy agradecida con Melanie, lo tengo que decir y no te preocupes que yo la voy a cuidar como si fuera mi hijita”, confesó Acevedo.
La bailarina también explicó cómo la ruptura con Domínguez impactó en la menor, especialmente por los comentarios que recibió: “C. está muy mal, ella se ha enterado. C. es una niña hermosa, con un corazón maravilloso. Yo le doy las gracias por el amor, la comprensión y la madurez que ha tomado para llevar todo este peso. Lamentablemente ella lo ha tenido que vivir porque ella está grande y lamentablemente también, en el colegio a ella la molestan y a mí me da mucha pena”, dijo con la voz quebrada.
La hija de Christian Domínguez recuerda a Isabel Acevedo como su favorita
En una transmisión por TikTok, la hija del cantante reveló que su relación más cercana y afectuosa en su entorno familiar fue con la popular “Chabelita”, a quien consideró su favorita a pesar de que actualmente ya no se hablan.
“¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero. (¿Cómo puedes decir 'Isabel, te quiero', si se metió en la relación de tu padre?) Ya dije. Lo que haya pasado entre adultos son problemas de adultos. Ella conmigo fue muy buena. Ella, el trato que me dio a mí, fue muy bonito. Estoy hablando de cómo experimenté eso, no hablo de otras cosas”, comentó la menor.