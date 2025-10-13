Lo más doloroso que Isabel Acevedo enfrentó durante su separación con Christian Domínguez habría sido ver cómo este proceso afectó a la hija del cumbiambero con Melanie Martínez. Entre lágrimas, la bailarina prometió cuidar a la menor, quien hasta ahora la sigue recordando como la “mejor madrastra” que tuvo.

El cariño entre Isabel Acevedo y la hija de Melanie Martínez

Durante una entrevista en En boca de todos, los conductores notaron la buena relación que mantenía Isabel con la menor, y ella no pudo evitar emocionarse mientras hablaba del vínculo que compartían en el entorno familiar.

“Creo que lo más lindo y rescatable es que, su mamá me escribió y me dijo 'Isa, la verdad no me gustaría que la relación entre tú y mi hija se rompa. Me encantaría que cuando puedas, la saques, salgas con ella, salgan a tomar un café, a jugar, te la puedes llevar cuando quieras'. De verdad, estoy muy agradecida con Melanie, lo tengo que decir y no te preocupes que yo la voy a cuidar como si fuera mi hijita”, confesó Acevedo.

La bailarina también explicó cómo la ruptura con Domínguez impactó en la menor, especialmente por los comentarios que recibió: “C. está muy mal, ella se ha enterado. C. es una niña hermosa, con un corazón maravilloso. Yo le doy las gracias por el amor, la comprensión y la madurez que ha tomado para llevar todo este peso. Lamentablemente ella lo ha tenido que vivir porque ella está grande y lamentablemente también, en el colegio a ella la molestan y a mí me da mucha pena”, dijo con la voz quebrada.

La hija de Christian Domínguez recuerda a Isabel Acevedo como su favorita

En una transmisión por TikTok, la hija del cantante reveló que su relación más cercana y afectuosa en su entorno familiar fue con la popular “Chabelita”, a quien consideró su favorita a pesar de que actualmente ya no se hablan.