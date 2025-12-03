Wapa.pe
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y sorprende con impensado saludo a Karla Tarazona: Su reacción dejó en shock

Thamara Medina recibe el alta tras fuerte accidente y conmueve con su mensaje en TikTok

La hermana de Alejandra Baigorria compartió su salida de la clínica donde estuvo internada, tras fuerte accidente que tuvo en Pisco.

    Thamara ya se encuentra en casa tras grave accidente. | Composición Wapa | Instagram
    Después de varios días de preocupación, Thamara Medina regresó a sus redes sociales para anunciar que fue dada de alta. La joven modelo y hermana menor de Alejandra Baigorria compartió un video en TikTok en el que confirmó que dejó la clínica, luego del fuerte accidente ocurrido el viernes 21 de noviembre.

    Según reportaron medios locales, el siniestro ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que viajaba intentó esquivar un tráiler. La maniobra terminó con el auto volcado cerca a una caseta de serenazgo. Horas después del incidente, Thamara envió un mensaje tranquilizador a sus seguidores: “¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse.”

    wapa.pe

    Su regreso a casa y las primeras actividades tras recibir el alta

    El lunes 1 de diciembre, Thamara confirmó en un nuevo video que finalmente volvió a su hogar. Entre lágrimas, expresó lo duro que fue permanecer internada varios días sin poder salir: “Bueno, yo me voy a mi casa. Ya estoy acá en mi casa. Ay, no, no veía la luz del día desde hace una semana, que no veo la luz del día desde hace una semana y cuando vi la luz me puse a llorar.”

    Aunque necesitaba descansar, la modelo contó que hizo una breve salida para comprar algunos productos de maquillaje antes de volver rápidamente a su casa: “Me compré un par de cositas en …. No sé cómo me dio la fuerza para salir porque ahorita, estoy cansada, no sé si ven en mi cara, pero necesito ducharme. Hoy día toca Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?”

    wapa.pe

    La recomendación que le dio a una seguidora que también sufrió un accidente

    En los comentarios de TikTok, una usuaria le preguntó si no sentía dolor en las costillas, ya que ella misma tenía cinco fracturadas tras un accidente reciente. Thamara decidió responderle con una queja honesta, pero también con un consejo práctico:
    “Tienes que empezar a moverte porque el cuerpo se acostumbra, aparte de comer full proteína para que estés fuerte, descansar sí. Pero si es que puedes salir a caminar al parque, hazlo. Estar sentada es incómodo, y también depende qué costillas te has fracturado, habla con tu doctor.”

    La modelo continúa recuperándose y, aunque aún luce cansada, su ánimo positivo ha sido aplaudido por sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

