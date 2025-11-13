Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

Melissa Klug y Jesús Barco fueron vistos juntos tras 'ampay' del futbolista: ¿Se viene la reconciliación?

Melissa Klug fue captada junto a su expareja, Jesús Barco, quien la fue a recoger, pese a que anunciaron el fin de su relación de manera pública.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug y Jesús Barco fueron vistos juntos tras 'ampay' del futbolista: ¿Se viene la reconciliación?
    Melissa Klug y Jesús Barco tuvieron acercamiento. | Composición Wapa
    Melissa Klug y Jesús Barco fueron vistos juntos tras 'ampay' del futbolista: ¿Se viene la reconciliación?

    La historia entre Melissa Klug y Jesús Barco parece no haber llegado a su capítulo final. Las cámaras del programa "Amor y Fuego" registraron un inesperado reencuentro entre ambos, cuando la empresaria fue vista saliendo de un centro estético mientras el futbolista la esperaba pacientemente en su auto.

    Hace apenas unas semanas, la llamada ‘Blanca de Chucuito’ confirmó públicamente el fin de su relación con el jugador, asegurando que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, las recientes imágenes parecen contar otra historia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mark Vito tildó de 'TÓXICA' a su exnovia tras anunciar SEPARACIÓN y le PIDE que lo desbloquee: "No tengo donde..."

    Melissa Klug evita confirmar una reconciliación

    El equipo de "Amor y Fuego" intentó obtener una declaración directa de Melissa tras el encuentro, pero la empresaria evitó dar detalles.

    “Estoy recién operada”, respondió escuetamente cuando el reportero le preguntó si había retomado su relación con Barco.

    Pese a su aparente molestia, Klug fue vista subiendo al vehículo que conducía el futbolista, lo que bastó para reavivar las especulaciones sobre una reconciliación.

    Por su parte, Jesús Barco también fue abordado por la prensa y, lejos de esquivar las cámaras, dejó un gesto que encendió los rumores:

    “¿Ya te perdonó Melissa?”, preguntó el reportero, a lo que el deportista respondió levantando el pulgar, una señal que muchos interpretaron como un “sí”.

    Jesús Barco: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

    Días antes, el jugador de Alianza Universidad fue visto ingresando varias veces a la casa de Melissa Klug, lo que aumentó los comentarios sobre un posible acercamiento.

    En conversación con el programa de espectáculos, el futbolista explicó el motivo de sus visitas: “Mi hija ha estado un poquito enferma y estamos viendo ese tema”, dijo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"

    Sin embargo, reconoció que mantiene comunicación constante con la madre de su hija y que ambos intentan resolver sus diferencias.

    “Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (…) Estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, expresó.

    El deportista también recordó que su ruptura se produjo poco después de la difusión de un video donde aparecía junto a amigas en una piscina de Huánuco, hecho que generó una fuerte discusión con la empresaria.

    ¿Segunda oportunidad en camino?

    Aunque ni Melissa ni Jesús han confirmado oficialmente su reconciliación, las recientes apariciones públicas y los gestos cómplices han bastado para que sus seguidores mantengan la esperanza de una segunda oportunidad.

    Mientras tanto, la pareja parece optar por la discreción y la convivencia tranquila, especialmente por el bienestar de su pequeña hija.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug y Jesús Barco fueron vistos juntos tras 'ampay' del futbolista: ¿Se viene la reconciliación?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mark Vito tildó de 'TÓXICA' a su exnovia tras anunciar SEPARACIÓN y le PIDE que lo desbloquee: "No tengo donde..."

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Alejandra Baigorria impactada al descubrir que hija de Said Palao encontró chat con otra mujer

    Magaly Medina y la vez que se SINCERÓ con su hijo haciéndole DOLOROSA confesión: “Yo no quise tenerte”

    Paco Bazán se sincera y revela cómo se lleva con la madre de su hija

    Lo más vistos en Farándula

    Novia de Mark Vito anuncia RUPTURA tras reveladores chats con Susy Díaz: "Nos llevamos una gran lección"

    'Loco' Vargas revela la FRÍA corrección que le hacen sus hijos cuando cela a Blanca Rodríguez: "Cállate, eres el menos indicado"

    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    Mávila Huertas retomó relación con Roberto Reátegui, exesposo: Esta es la historia del amor de la periodista, la dura separación y su reconciliación

    Said Palao y Alejandra Baigorria REAPARECEN y muestran la realidad de su matrimonio tras CHATS con otra mujer

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;