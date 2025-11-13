Melissa Klug y Jesús Barco fueron vistos juntos tras 'ampay' del futbolista: ¿Se viene la reconciliación?

Melissa Klug fue captada junto a su expareja, Jesús Barco, quien la fue a recoger, pese a que anunciaron el fin de su relación de manera pública.

La historia entre Melissa Klug y Jesús Barco parece no haber llegado a su capítulo final. Las cámaras del programa "Amor y Fuego" registraron un inesperado reencuentro entre ambos, cuando la empresaria fue vista saliendo de un centro estético mientras el futbolista la esperaba pacientemente en su auto.

Hace apenas unas semanas, la llamada ‘Blanca de Chucuito’ confirmó públicamente el fin de su relación con el jugador, asegurando que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, las recientes imágenes parecen contar otra historia.

Melissa Klug evita confirmar una reconciliación

El equipo de "Amor y Fuego" intentó obtener una declaración directa de Melissa tras el encuentro, pero la empresaria evitó dar detalles.

“Estoy recién operada”, respondió escuetamente cuando el reportero le preguntó si había retomado su relación con Barco.

Pese a su aparente molestia, Klug fue vista subiendo al vehículo que conducía el futbolista, lo que bastó para reavivar las especulaciones sobre una reconciliación.

Por su parte, Jesús Barco también fue abordado por la prensa y, lejos de esquivar las cámaras, dejó un gesto que encendió los rumores:

“¿Ya te perdonó Melissa?”, preguntó el reportero, a lo que el deportista respondió levantando el pulgar, una señal que muchos interpretaron como un “sí”.

Jesús Barco: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Días antes, el jugador de Alianza Universidad fue visto ingresando varias veces a la casa de Melissa Klug, lo que aumentó los comentarios sobre un posible acercamiento.

En conversación con el programa de espectáculos, el futbolista explicó el motivo de sus visitas: “Mi hija ha estado un poquito enferma y estamos viendo ese tema”, dijo.

Sin embargo, reconoció que mantiene comunicación constante con la madre de su hija y que ambos intentan resolver sus diferencias.

“Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (…) Estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, expresó.

El deportista también recordó que su ruptura se produjo poco después de la difusión de un video donde aparecía junto a amigas en una piscina de Huánuco, hecho que generó una fuerte discusión con la empresaria.

¿Segunda oportunidad en camino?

Aunque ni Melissa ni Jesús han confirmado oficialmente su reconciliación, las recientes apariciones públicas y los gestos cómplices han bastado para que sus seguidores mantengan la esperanza de una segunda oportunidad.