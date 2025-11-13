Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez EMOCIONARON a sus fans con anuncio de su primer embarazo: "Abril 2026, te esperamos"

Con un tierno video, Mateo Garrido Lecca y su esposa Verónica Álvarez confirmaron la llegada de su primer bebé en abril de 2026.

La noticia más dulce del fin de semana llegó desde las redes de Mateo Garrido Lecca, quien sorprendió a sus seguidores anunciando que él y su esposa, Verónica Álvarez, se convertirán en padres por primera vez. Con un video lleno de humor, ternura y complicidad, la pareja confirmó que su bebé llegará en abril de 2026.

El anuncio, compartido en Instagram, captó miles de reacciones en cuestión de minutos, posicionándose como una de las publicaciones más comentadas en el mundo del entretenimiento peruano.

El creativo anuncio con el que Mateo y Verónica confirmaron el embarazo

El video publicado por el comediante muestra a la pareja paseando entre un paisaje campestre, tomados de la mano y con una estética suave y romántica. De pronto, Verónica hace una pausa, sonríe y abre su abrigo para mostrar su barriguita de embarazo.

Fiel a su estilo, Mateo decidió acompañar el momento “inflando” su propio abdomen para simular que él también espera un bebé, generando una escena divertida que encantó al público.

La pieza audiovisual está ambientada con “Bachata Rosa”, en la versión de Consuelo Schuster, aportando un toque nostálgico que elevó la emoción del momento. La frase final del clip lo confirmó todo: “Abril 2026. Te esperamos.”

Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo, recordando que la pareja se casó en abril del 2024 tras varios años de relación.

Reacciones en redes: celebridades y fans felicitan a la pareja

Los comentarios se multiplicaron en minutos. Mensajes como “¡Qué emoción! Felicitaciones a los dos” y “Van a ser unos papás increíbles” inundaron la publicación. Personajes cercanos al medio artístico también dejaron muestras de cariño, resaltando la conexión y complicidad que Mateo y Verónica han demostrado desde hace años.

Verónica, quien también tiene una comunidad sólida en redes, compartió luego fotos en sus historias agradeciendo el cariño recibido y afirmando que se siente “feliz y plena” en esta nueva etapa.

Para el humorista, este embarazo llega en un momento de estabilidad personal y profesional. Más allá de la sátira y los chistes que lo caracterizan, esta vez Mateo dejó ver su lado más emotivo, mostrándose profundamente conmovido por convertirse en papá.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez celebran su primer año de matrimonio

El anuncio del embarazo coincide con un año particularmente especial para la pareja. En abril, Mateo y Verónica celebraron su primer aniversario de bodas con un video recordando su fiesta, cargado de risas, bailes y complicidad.

En aquella ocasión, Verónica dedicó un mensaje que hoy cobra aún más significado: “¡Feliz Aniversario mi vidaaaaaa! ¡Celebrando un año del día más divertido, feliz y lleno de amor! ¡Te amo TANTÍSIMO y soy muy feliz de ser Sra. Garrido Lecca! Feliz 5 años juntos siendo muy muy felices. Eres mi TODO. Te amo muchísimo y estoy emocionada por todo lo que estamos construyendo y por lo que está por venir. Por mil años más siendo el equipazo que somos. ¡Te amo mi vida!”.