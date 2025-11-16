Natalia Sala se conmueve hasta las lágrimas al llegar al altar en su boda religiosa con Sergio Coloma

La actriz peruana Natalia Salas y su esposo vivieron una ceremonia inolvidable junto a su hijo y rodeados de figuras del espectáculo, celebrando la felicidad plena de su unión.

Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma | Composición Wapa | Instagram

La emoción envolvió por completo la boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma este 15 de noviembre de 2025, una fecha que reunió a familiares, amigos y a su pequeño hijo para ser testigos de un nuevo capítulo en su historia de amor.

La actriz peruana, conocida por compartir con valentía su lucha contra el cáncer de mama, vivió una jornada llena de lágrimas, alegría y gratitud, consolidando así su unión con Coloma tras más de siete años juntos.

Natalia Sala y Sergio Coloma: emotiva boda religiosa

El tan esperado matrimonio religioso de Natalia Salas y Sergio Coloma reunió a 260 asistentes, quienes presenciaron una celebración llena de sentimientos. La actriz llegó al altar acompañada por su hijo, luciendo un vestido deslumbrante, mientras que Sergio eligió un elegante smoking negro que reflejó la sintonía de la pareja en este día tan especial.

Durante la ceremonia, la sensibilidad del momento se hizo notar. Salas no logró contener las lágrimas al estar frente al altar, un gesto que mostró la inmensa felicidad y el profundo significado de esta unión.

Una historia de amor, fortaleza y unión inquebrantable

Días previos a la boda religiosa, el 5 de noviembre de 2025, Natalia Salas y Sergio Coloma formalizaron su unión civil en una ceremonia íntima realizada en el Fundo Odría. La actriz anunció el momento en sus redes con un mensaje lleno de emoción y gratitud: “Nos casamos. Oficialmente señora Coloma jijiji. #bodaCivil #5deNov #felizota #agradecida”, acompañado de fotos donde ambos lucen sonrientes y tomados de la mano.