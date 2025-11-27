Karina Rivera se confesó en el podcast de Milagros Leiva y recordó el dolor que sintió cuando salió de ‘Karina y Timoteo’: “Lloré a mares”

Karina Rivera volvió a escena tras participar en el pódcast de la periodista Milagros Leiva, disponible en YouTube. Durante la conversación, la emblemática conductora de ‘Karina y Timoteo’ no pudo contener la emoción mientras narraba, con todos los pormenores, cómo vivió el día en que quedó fuera de la televisión luego de ser sustituida por María Pía Copello, quien terminó tomando las riendas del programa. “Caí al piso y lloré a mares”, recordó.

Es importante mencionar que Karina Rivera estuvo al frente del reconocido programa infantil de América TV, un espacio que marcó a toda una generación y la impulsó a la popularidad, junto a Timoteo, el entrañable dragón interpretado por el actor Ricardo Bonilla.

Karina Rivera rompe en llanto al recordar su salida y reemplazo por María Pía en programa infantil

Luego de cuatro años en el programa infantil que compartía con Timoteo, Karina Rivera quedó embarazada y los directivos le recomendaron que tome un descanso y sea reemplazada por María Pía. No obstante, la presentadora de ‘Mande quien mande’ acabó por quedarse definitivamente con el espacio para niños por decisión del canal, lo que la sacó de encuadre.

“Quedé embarazada y me dijeron que descanse. Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello. La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, le reveló a Milagros Leiva.

Karina Rivera contó que, cuando Milagros Leiva le preguntó cómo vivió ese complicado episodio, no pudo evitar recordar su reacción inmediata: rompió en llanto al enterarse de que María Pía asumiría la conducción de su programa infantil, espacio que finalmente la nueva presentadora lideró durante ocho años.

“Veía el programa todos los sábados estando María Pía, para saber cómo iba por si me tocaba regresar. Yo di a luz a Doris, mi segunda hija, y me enteré, con mi hija en brazos recién nacida, que el programa cambio. Lo único que hice fue caer al piso, me levanté, puse a mi hija en la cuna y me puse a llorar a mares porque no podía entender lo que estaba pasando”, comentó.

¿Karina Rivera odia a María Pía por quedarse con su programa?

Karina Rivera quiso aclarar que nunca ha tenido algún problema con María Pía luego de este triste pasaje en su vida profesional. Hasta aseguró que admira el trabajo de la conductora de ‘Mande quien mande’ e indicó que toda la responsabilidad del malestar en su momento fue de la televisora.