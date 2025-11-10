ES OFICIAL | Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

ES OFICIAL | Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 díasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, estudiantes del Perú! Se aproxima un feriado largo de cuatro días consecutivos, lo que significa una pausa en las clases y actividades escolares durante ese periodo.
En esta nota te contamos todos los detalles que necesitas conocer para que planifiques con anticipación y disfrutes al máximo de estos días libres.
¿Cuándo se suspenderán las clases escolares a nivel nacional?
El feriado largo de cuatro días se extenderá desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre. Las clases se suspenderán los días lunes 8 y martes 9, fechas que corresponden a los feriados nacionales por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente.
Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, de acuerdo con Minedu
|Bloques
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
¿Cuándo inician las vacaciones escolares de fin de año 2025?
De acuerdo con el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se prolongarán hasta los primeros días de marzo de 2026, abarcando el quinto bloque de gestión. En cuanto al inicio del nuevo año escolar, el Minedu informará oportunamente el calendario oficial correspondiente a 2026.
Feriados en Perú 2025
- 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
- 17 de abril (jueves): Jueves Santo
- 18 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
- 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
- 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
- 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
- 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
- 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
- 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
- 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
- 25 de diciembre (jueves): Navidad