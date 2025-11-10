ES OFICIAL | Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

El nuevo feriado en Perú tendrá cuatro días consecutivos para todos los trabajadores peruanos, provocando que las clases escolares se vean afectadas.

¡Atención, estudiantes del Perú! Se aproxima un feriado largo de cuatro días consecutivos, lo que significa una pausa en las clases y actividades escolares durante ese periodo.

En esta nota te contamos todos los detalles que necesitas conocer para que planifiques con anticipación y disfrutes al máximo de estos días libres.

¿Cuándo se suspenderán las clases escolares a nivel nacional?

El feriado largo de cuatro días se extenderá desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre. Las clases se suspenderán los días lunes 8 y martes 9, fechas que corresponden a los feriados nacionales por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente.

Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, de acuerdo con Minedu

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semanas 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

¿Cuándo inician las vacaciones escolares de fin de año 2025?

De acuerdo con el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se prolongarán hasta los primeros días de marzo de 2026, abarcando el quinto bloque de gestión. En cuanto al inicio del nuevo año escolar, el Minedu informará oportunamente el calendario oficial correspondiente a 2026.

