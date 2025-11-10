Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

ES OFICIAL | Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

El nuevo feriado en Perú tendrá cuatro días consecutivos para todos los trabajadores peruanos, provocando que las clases escolares se vean afectadas.

    ¡Atención, estudiantes del Perú! Se aproxima un feriado largo de cuatro días consecutivos, lo que significa una pausa en las clases y actividades escolares durante ese periodo.

    En esta nota te contamos todos los detalles que necesitas conocer para que planifiques con anticipación y disfrutes al máximo de estos días libres.

    ¿Cuándo se suspenderán las clases escolares a nivel nacional?

    El feriado largo de cuatro días se extenderá desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre. Las clases se suspenderán los días lunes 8 y martes 9, fechas que corresponden a los feriados nacionales por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente.

    Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, de acuerdo con Minedu

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

    ¿Cuándo inician las vacaciones escolares de fin de año 2025?

    De acuerdo con el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se prolongarán hasta los primeros días de marzo de 2026, abarcando el quinto bloque de gestión. En cuanto al inicio del nuevo año escolar, el Minedu informará oportunamente el calendario oficial correspondiente a 2026.

    Feriados en Perú 2025

    • 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
    • 17 de abril (jueves): Jueves Santo
    • 18 de abril (viernes): Viernes Santo
    • 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
    • 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
    • 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
    • 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
    • 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
    • 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
    • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
    • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
    • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
    • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
    • 25 de diciembre (jueves): Navidad
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;