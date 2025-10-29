Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

La coincidencia entre la celebración de la Inmaculada Concepción y el aniversario de la Batalla de Ayacucho permitirá que muchos trabajadores disfruten de más tiempo libre con este feriado largo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso
    Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso
    ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

    El calendario oficial del Perú brinda a los trabajadores, especialmente a los del sector público, una nueva ocasión para disfrutar de un feriado largo que ofrecerá cuatro días seguidos de descanso, desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre de 2025.

    Este periodo de descanso se genera porque el lunes 8 de diciembre corresponde a la festividad de la Inmaculada Concepción y el martes 9 se celebra la Batalla de Ayacucho, lo que permite a quienes no laboran los fines de semana ampliar su tiempo libre.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios

    Durante el 2025 se fijaron 16 feriados oficiales en el país, los cuales abarcan conmemoraciones religiosas e históricas reconocidas por ley.

    Con el cierre del año cada vez más cerca, los trabajadores esperan con entusiasmo este último feriado largo, considerado uno de los más esperados, ya que el sector público no trabaja los fines de semana, a diferencia de muchos empleados del sector privado que, según la empresa o el rubro, sí deben cumplir labores los sábados y domingos.

    La normativa vigente establece con claridad que el lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados nacionales. Aquellos que laboren en esas fechas y no reciban descanso compensatorio deberán obtener un pago equivalente al triple de su remuneración diaria.

    De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el cálculo incluye tres componentes: la remuneración del feriado, el pago por las horas trabajadas y un monto adicional equivalente al 100% por haber laborado en día no laborable.

    Las sanciones contempladas por la legislación peruana pueden superar los 24 mil soles, dependiendo del tamaño y tipo de empresa que incurra en la infracción.

    ¿Habrá cambios en el calendario de feriados nacionales?

    Mientras crece la expectativa por el feriado de diciembre, el Congreso de la República evalúa posibles modificaciones en la cantidad y distribución de los días no laborables para los próximos años.

    Aún está pendiente la discusión de proyectos que proponen trasladar ciertos feriados a los días lunes, así como la creación de un nuevo feriado nacional.

    Entre las iniciativas en revisión figura la presentada por Idelso Manuel García Correa, del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), que plantea declarar el 13 de octubre como el feriado número 17 del calendario nacional, en homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca. Esta celebración ya es feriado regional en Piura, pero la propuesta busca extender su alcance a todo el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 y martes 4 de noviembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

    Municipalidades ENTREGARÁN DNI ELECTRÓNICO GRATIS: revisa si tu distrito participa en la campaña de esta semana

    Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque

    Lo más vistos en Virales

    Joven revela cómo hacen los huancaínos para regalar lujosos obsequios en todas las bodas

    Sedapal anuncia corte de agua este lunes 27 de octubre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;