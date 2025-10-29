ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

La coincidencia entre la celebración de la Inmaculada Concepción y el aniversario de la Batalla de Ayacucho permitirá que muchos trabajadores disfruten de más tiempo libre con este feriado largo .

El calendario oficial del Perú brinda a los trabajadores, especialmente a los del sector público, una nueva ocasión para disfrutar de un feriado largo que ofrecerá cuatro días seguidos de descanso, desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre de 2025.

Este periodo de descanso se genera porque el lunes 8 de diciembre corresponde a la festividad de la Inmaculada Concepción y el martes 9 se celebra la Batalla de Ayacucho, lo que permite a quienes no laboran los fines de semana ampliar su tiempo libre.

Durante el 2025 se fijaron 16 feriados oficiales en el país, los cuales abarcan conmemoraciones religiosas e históricas reconocidas por ley.

Con el cierre del año cada vez más cerca, los trabajadores esperan con entusiasmo este último feriado largo, considerado uno de los más esperados, ya que el sector público no trabaja los fines de semana, a diferencia de muchos empleados del sector privado que, según la empresa o el rubro, sí deben cumplir labores los sábados y domingos.

La normativa vigente establece con claridad que el lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados nacionales. Aquellos que laboren en esas fechas y no reciban descanso compensatorio deberán obtener un pago equivalente al triple de su remuneración diaria.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el cálculo incluye tres componentes: la remuneración del feriado, el pago por las horas trabajadas y un monto adicional equivalente al 100% por haber laborado en día no laborable.

Las sanciones contempladas por la legislación peruana pueden superar los 24 mil soles, dependiendo del tamaño y tipo de empresa que incurra en la infracción.

¿Habrá cambios en el calendario de feriados nacionales?

Mientras crece la expectativa por el feriado de diciembre, el Congreso de la República evalúa posibles modificaciones en la cantidad y distribución de los días no laborables para los próximos años.

Aún está pendiente la discusión de proyectos que proponen trasladar ciertos feriados a los días lunes, así como la creación de un nuevo feriado nacional.