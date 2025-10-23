El Perú no solo cuenta con 16 días feriados nacionales para todos los trabajadores, sino que además, en algunas regiones existen fechas adicionales que se conmemoran localmente y en las que tampoco se labora.

¿Sabías que el próximo viernes 24 de octubre es un feriado que aplica únicamente para una ciudad del Perú? Se trata de la provincia de San Román, en Juliaca, Puno, que celebra en esa fecha su aniversario provincial.

En esta jurisdicción, tanto los trabajadores del sector público como del sector privado disfrutarán de un día libre, una tradición que se mantiene desde hace 65 años, pues fue en 1960 cuando se aprobó oficialmente esta disposición. En esta ocasión, al caer viernes, el feriado se enlaza con el fin de semana, generando un descanso prolongado.

“Declárase feriado en la Provincia de San Román, del Departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha Provincia”, señala la norma legal promulgada el 12 de enero de 1960.

Feriado del 24 de octubre en Puno

El viernes 24 de octubre es feriado en la provincia de San Román - Juliaca, en Puno. No se trata de un día no laborable opcional, sino de un feriado oficial, según la ley vigente desde hace más de seis décadas.

Incluso, en años anteriores, la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca ha recordado esta disposición, exhortando “a la población a tomar las previsiones necesarias y a las instituciones públicas y privadas, adoptar las medidas correspondientes”.

Para los habitantes de San Román, esta fecha tiene un significado especial, ya que cada año se celebra con diversas actividades festivas que conmemoran la creación de la provincia.

San Román se inauguró en 1926

La provincia de San Román fue creada mediante la Ley N.º 5463, promulgada por el entonces presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo el 6 de septiembre de 1926, con Juliaca como su capital.

Cabe señalar que, inicialmente, se había propuesto el nombre de provincia de la Independencia, Juliaca, pero el 16 de enero de 1925, la Cámara de Senadores decidió que llevara el nombre de San Román, en homenaje al ilustre puneño que ocupó la Presidencia de la República del Perú entre 1862 y 1863.

