ES OFICIAL | Proponen NUEVO FERIADO NACIONAL para el mes de octubre: Sería el 17 en el calendario peruano

La iniciativa del Congreso de la República plantea añadir un nuevo día no laborable en octubre que beneficie tanto a los trabajadores del sector público como del privado.

El Perú cuenta actualmente con 16 feriados nacionales, pero el Congreso busca incorporar uno más para que el calendario oficial sume un total de 17. Este nuevo día no laborable alcanzaría a todos los trabajadores del sector público y privado, en honor a la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca.

“La presente ley tiene por objeto declarar feriado nacional no laborable el día 13 de octubre de cada año en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca”, señala la propuesta. Cabe recordar que esta fecha ya es considerada “feriado regional” en Piura, pero ahora se plantea su aplicación a nivel nacional.

La iniciativa fue presentada por el congresista Idelso Manuel García Correa, miembro de la bancada Alianza para el Progreso, y busca “promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú”.

El nuevo feriado número 17 en el calendario nacional

El proyecto impulsado por el partido de César Acuña propone modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, norma que regula los descansos remunerados de los trabajadores del sector privado. Con esta modificación, se añadiría un nuevo feriado al calendario nacional, que ya contempla 16 fechas no laborables, posicionando al Perú entre los países con más días de descanso fuera de los fines de semana.

Feriados nacionales propuestos:

1 de enero: Año Nuevo

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

7 de junio: Día de la Bandera

29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 de julio: Fiestas Patrias

29 de julio: Fiestas Patrias

6 de agosto: Batalla de Junín

30 de agosto: Santa Rosa de Lima

8 de octubre: Combate de Angamos

13 de octubre: Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

25 de diciembre: Navidad

Justificación del nuevo feriado

Según Alianza para el Progreso, “desde el punto de vista cuantitativo, la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca constituye una de las celebraciones religiosas con mayor poder de convocatoria popular en el Perú, en donde cada año, entre el 1 y el 15 de octubre, la ciudad de Ayabaca recibe un promedio de 45 mil a 100 mil peregrinos, provenientes no solo del norte peruano —Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad y Cajamarca— sino también de Ecuador, Colombia, Chile, España y Estados Unidos, según reportes del Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Cultura.”

El documento también resalta que la cantidad de visitantes supera la de otras festividades declaradas de interés nacional, como la Virgen de la Candelaria en Puno o el Señor de los Milagros en Lima, “lo que demuestra su trascendencia espiritual y económica; permitiendo que el flujo turístico genere un incremento de hasta 400 % en la actividad hotelera, gastronómica y de transporte, dinamizando la economía local y regional en Piura.”