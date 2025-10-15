Condiciones, enlace oficial, calendario de solicitudes, fechas precisas de desembolso, entidades bancarias habilitadas para el retiro y otros detalles sobre el octavo retiro de los fondos de pensiones .

El martes 21 de octubre se habilitará la opción para registrar solicitudes del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21,400) en los portales oficiales de las administradoras Integra, Hábitat, Profuturo y Prima.

A una semana del inicio del proceso, es importante tener todo listo para realizar la solicitud sin inconvenientes. Cada AFP contará con una opción en su agencia virtual —el mismo espacio donde los afiliados consultan sus fondos—, aunque AFP Hábitat será la única en disponer de una página exclusiva para este trámite. Para ingresar, se requerirá el DNI, la clave web y el número de cuenta bancaria donde se depositará el dinero.

Enlaces de solicitud según AFP:

Beneficiarios, monto y AFP

El retiro podrá ser solicitado por todos los afiliados, tanto los que continúan aportando como aquellos que ya no lo hacen pero mantienen fondos acumulados.

El monto máximo será de 4 UIT, equivalentes a S/21,400 según el valor vigente para 2025. Dado que el proceso se extenderá hasta enero de 2026, quienes esperen hasta esa fecha podrían acceder a un monto ligeramente mayor. El retiro incluye tanto los aportes como las ganancias generadas por rentabilidad, pero no los pagos del seguro, y puede solicitarse incluso si el saldo es bajo.

Para quienes no saben a qué AFP pertenecen, pueden verificarlo en el portal de la SBS, en la sección “Constancia de afiliación AFP”:

👉 https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea/

Consulta de fondos según AFP:

Cronograma y requisitos del retiro de la AFP

Las solicitudes podrán realizarse desde el martes 21 de octubre. El cronograma comenzará con quienes tengan letra al final de su número de DNI, seguido por los dígitos del 0 al 9. El plazo máximo para presentar la solicitud será hasta el viernes 16 de enero de 2026. Quienes busquen acceder al monto más alto podrán esperar hasta las últimas fechas.

Para completar la solicitud se requerirá:

DNI (vigente o vencido).

Clave web de la AFP correspondiente.

Número de cuenta bancaria donde se depositará el dinero.

Bancos y entidades autorizadas:

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

BanBif

Banco de Comercio

Banco GNB

Caja Huancayo

Caja Sullana

Banco Falabella

Banco Ripley

Banco de la Nación (solo en zonas donde no haya otras opciones disponibles)

Con estos datos, el afiliado podrá registrar su solicitud en los enlaces oficiales de cada AFP:

¿Qué documentos necesito para retirar mi AFP?

Para realizar el retiro de tu AFP, debes contar con tu DNI (o documento de identidad vigente), la clave web de tu AFP y una cuenta bancaria personal (no mancomunada) donde se efectuará el depósito. Además, es importante tener un correo electrónico y un número de celular activos para recibir notificaciones, así como definir el monto que deseas retirar (hasta 4 UIT en el caso del retiro autorizado).

Documentos y datos personales necesarios: