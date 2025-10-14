ES OFICIAL | Cronograma de retiro de AFP empieza en 7 días: Este es el plazo para hacer la SOLICITUD

La solicitud podrá presentarse a partir del martes 21 de octubre , de acuerdo con el cronograma establecido por la Asociación de AFP . Los afiliados contarán con un plazo de 90 días para realizar el trámite.

El octavo retiro de fondos de las AFP está por comenzar. Desde el martes 21 de octubre de 2025, los afiliados podrán presentar sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/ 21.400) de sus cuentas individuales del Sistema Privado de Pensiones. Los primeros en poder hacerlo serán aquellos cuyo documento de identidad (DNI u otro) termine en una letra.

Las primeras fechas —que corresponden a los dos primeros días asignados a cada afiliado según el último dígito de su DNI— se extenderán hasta el martes 18 de noviembre. Para entonces, todos los afiliados habrán tenido la oportunidad de registrar su solicitud, siempre que cumplan con tres requisitos establecidos. Además, se otorgará un día adicional luego de este periodo.

Posteriormente, se abrirá un periodo libre, durante el cual cualquier afiliado podrá presentar su solicitud de retiro. Este plazo irá del jueves 4 de diciembre al viernes 16 de enero de 2026, fecha que marca el último día hábil del cronograma oficial para el retiro de fondos de la AFP.

Consulta con DNI el cronograma AFP

Cada afiliado cuenta con tres fechas específicas para realizar su solicitud de retiro, según el cronograma. Si no la presenta en esos días, podrá hacerlo libremente hasta el viernes 16 de enero de 2026. Aunque las AFP mencionan como fecha final el domingo 18 de enero, al ser día no laborable, no se considera válida oficialmente.

Cronograma de retiro según el último dígito del DNI o documento de identidad:

Si tu documento termina en letra: martes 21 de octubre y miércoles 19 de noviembre.

Si termina en 0: miércoles 22 de octubre, jueves 23 de octubre y jueves 20 de noviembre.

Si termina en 1: viernes 24 de octubre, lunes 27 de octubre y viernes 21 de noviembre.

Si termina en 2: martes 28 de octubre, miércoles 29 de octubre y lunes 24 de noviembre.

Si termina en 3: jueves 30 de octubre, viernes 31 de octubre y martes 25 de noviembre.

Si termina en 4: lunes 3 de noviembre, martes 4 de noviembre y miércoles 26 de noviembre.

Si termina en 5: miércoles 5 de noviembre, jueves 6 de noviembre y jueves 27 de noviembre.

Si termina en 6: viernes 7 de noviembre, lunes 10 de noviembre y viernes 28 de noviembre.

Si termina en 7: martes 11 de noviembre, miércoles 12 de noviembre y lunes 1 de diciembre.

Si termina en 8: jueves 13 de noviembre, viernes 14 de noviembre y martes 2 de diciembre.

Si termina en 9: lunes 17 de noviembre, martes 18 de noviembre y miércoles 3 de diciembre.

Fechas estimadas para el depósito de cada UIT

Tras registrar la solicitud de retiro, el afiliado recibirá la primera UIT dentro de un máximo de 30 días calendario. En caso haya solicitado un monto mayor, las siguientes UIT serán abonadas cada 30 días después de la anterior.