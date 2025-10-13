Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

¡Paro Nacional 15 de octubre! Transportistas y universitarios salen a las calles contra la inseguridad

Paro nacional 15 de octubre: gremios, transportistas y universitarios marchan contra inseguridad y corrupción. Conoce puntos de concentración y suspensión de clases.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Paro Nacional 15 de octubre! Transportistas y universitarios salen a las calles contra la inseguridad
    Se alista una nueva fecha de movilización. | Composición Wapa.
    ¡Paro Nacional 15 de octubre! Transportistas y universitarios salen a las calles contra la inseguridad

    El próximo miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un paro nacional que promete movilizar a distintos sectores de la sociedad peruana. La convocatoria, impulsada por colectivos juveniles, sindicatos y federaciones universitarias, busca protestar contra la violencia, la corrupción y la ineficacia de las autoridades frente a la crisis de seguridad ciudadana.

    El reciente atentado durante un concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos, sumado a los asesinatos y extorsiones que afectan a los transportistas, ha encendido las alarmas y reforzado la demanda de acciones concretas por parte del Gobierno y el Congreso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Exigen retiro inmediato tras identificar huevos que representan el mayor nivel de riesgo sanitario

    Transportistas se suman con reservas

    Diversos gremios de transporte han confirmado su participación, aunque con matices. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), aseguró: "Sí vamos al paro el 15 de octubre",

    mientras que la Alianza Nacional de Transportistas también respaldó la movilización para exigir justicia y medidas contra el sicariato.

    Sin embargo, no todos los líderes coinciden. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, declaró que su gremio no se sumará y esperará que se cumplan los acuerdos previamente pactados con el Ejecutivo. Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó que evaluarán su participación luego de mantener una reunión de coordinación con el Gobierno: "Entendemos que hay voluntad, esperemos que no sea solo para las cámaras".

    Universitarios confirman asistencia

    Las federaciones estudiantiles también han anunciado su participación. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) señaló que se sumarán a la movilización, mientras que la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA) indicó que también formarán parte del bloque universitario.

    "Se van a sumar todas las universidades que forman parte del bloque. Ahí se terminará de delimitar la participación para este 15 de octubre", declaró el presidente de la FUSM.

    Otros colectivos, como el Sutep, aún evalúan su adhesión, mientras que la CGTP confirmó que no fue convocada para esta jornada.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

    wapa.pe

    Logística y puntos de concentración

    El paro comenzará desde las primeras horas del miércoles 15 de octubre, con concentraciones principales en diversos puntos estratégicos de Lima y Callao, desde donde los manifestantes se desplazarán hacia avenidas centrales y plazas principales.

    Las universidades, como la PUCP, han anunciado la suspensión de clases presenciales o la modalidad virtual para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes durante la movilización.

    Se espera que los transportistas ocupen puntos logísticos ligados a sus rutas habituales, ejerciendo presión y visibilizando su demanda frente a la crisis que enfrenta su sector.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Paro Nacional 15 de octubre! Transportistas y universitarios salen a las calles contra la inseguridad
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

    Ejército del Perú lanza convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    Exigen retiro inmediato tras identificar huevos que representan el mayor nivel de riesgo sanitario

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Ripley remata polos, zapatillas, casacas y más productos desde S/9.99: descubre dónde y hasta cuándo

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Tarjetas de crédito y débito tienen nueva forma de validación a partir de HOY y tienes que saberlo

    Confirman marcha nacional para el 15 de octubre: gremios de transporte y estudiantes se unen

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    HAIR EXPERT RIZZO

    Tinte completo + iluminación + corte de puntas + cepillado y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;