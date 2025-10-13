¡Paro Nacional 15 de octubre! Transportistas y universitarios salen a las calles contra la inseguridad

Paro nacional 15 de octubre : gremios, transportistas y universitarios marchan contra inseguridad y corrupción. Conoce puntos de concentración y suspensión de clases.

El próximo miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un paro nacional que promete movilizar a distintos sectores de la sociedad peruana. La convocatoria, impulsada por colectivos juveniles, sindicatos y federaciones universitarias, busca protestar contra la violencia, la corrupción y la ineficacia de las autoridades frente a la crisis de seguridad ciudadana.

El reciente atentado durante un concierto de la orquesta Agua Marina en Chorrillos, sumado a los asesinatos y extorsiones que afectan a los transportistas, ha encendido las alarmas y reforzado la demanda de acciones concretas por parte del Gobierno y el Congreso.

Transportistas se suman con reservas

Diversos gremios de transporte han confirmado su participación, aunque con matices. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), aseguró: "Sí vamos al paro el 15 de octubre",

mientras que la Alianza Nacional de Transportistas también respaldó la movilización para exigir justicia y medidas contra el sicariato.

Sin embargo, no todos los líderes coinciden. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, declaró que su gremio no se sumará y esperará que se cumplan los acuerdos previamente pactados con el Ejecutivo. Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), indicó que evaluarán su participación luego de mantener una reunión de coordinación con el Gobierno: "Entendemos que hay voluntad, esperemos que no sea solo para las cámaras".

Universitarios confirman asistencia

Las federaciones estudiantiles también han anunciado su participación. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) señaló que se sumarán a la movilización, mientras que la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA) indicó que también formarán parte del bloque universitario.

"Se van a sumar todas las universidades que forman parte del bloque. Ahí se terminará de delimitar la participación para este 15 de octubre", declaró el presidente de la FUSM.

Otros colectivos, como el Sutep, aún evalúan su adhesión, mientras que la CGTP confirmó que no fue convocada para esta jornada.

Logística y puntos de concentración

El paro comenzará desde las primeras horas del miércoles 15 de octubre, con concentraciones principales en diversos puntos estratégicos de Lima y Callao, desde donde los manifestantes se desplazarán hacia avenidas centrales y plazas principales.

Las universidades, como la PUCP, han anunciado la suspensión de clases presenciales o la modalidad virtual para garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes durante la movilización.