Al menos 95 personas se han intoxicado por consumir huevos afectados; varias han requerido hospitalización, alertando sobre su alto riesgo sanitario .

Una alerta sanitaria nacional se ha emitido en Estados Unidos tras un brote de salmonela que ha enfermado a casi 100 personas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Los huevos grandes marrones de gallinas libres de jaula de Country Eggs LLC, distribuidos en California y Nevada, están involucrados en este incidente.

La FDA clasificó la retirada como clase I, la más alta en seguridad alimentaria, debido al serio riesgo para la salud. La empresa detuvo su producción y las autoridades recomiendan revisar y devolver los huevos afectados.

Un reciente brote de salmonela ha sido vinculado a los huevos etiquetados como “sunshine yolks” y “omega-3 golden yolks”, distribuidos bajo las marcas Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets, todos con el código de cartón CA 7695. Estos productos fueron vendidos a tiendas de abarrotes y distribuidores de servicios alimenticios entre el 16 de junio y el 9 de julio.

Según los CDC, se han registrado 95 casos en 14 estados, con 73 en California, y 18 personas han requerido hospitalización. Los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, quienes pueden experimentar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal, con riesgo de complicaciones graves en casos raros.

Salmonela: riesgo grave por huevos contaminados

La salmonela continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública en Estados Unidos, según los CDC. Se estima que provoca alrededor de 1,35 millones de infecciones cada año, la mayoría vinculadas al consumo de alimentos contaminados, como carne de pollo y huevos.

Los síntomas suelen manifestarse entre seis horas y seis días después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre alta y deshidratación. En casos graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades previas, puede requerirse hospitalización. Ante cualquier signo de infección tras consumir los huevos retirados, se recomienda buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones mayores.

Consumidores deben devolver huevos afectados de inmediato

Ante el reciente retiro de huevos por riesgo sanitario, la FDA recomienda no consumir, vender ni servir los productos afectados bajo ninguna circunstancia. Los consumidores deben devolverlos al punto de compra para obtener el reembolso completo o desecharlos de forma segura. Además, es fundamental limpiar con agua caliente y detergente, o mediante lavavajillas, todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con los huevos retirados.