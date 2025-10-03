Exigen retiro inmediato en este país de reconocidas latas de atún en supermercados por riesgo de botulismoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que anuncia el retiro de varios lotes de latas de atún distribuidos en diferentes supermercados del país.
Esta medida se tomó luego de detectarse un problema en la tapa de apertura fácil, lo que comprometería el sellado hermético del envase. Esta falla aumenta el riesgo de contaminación con Clostridium Botulinum, bacteria que provoca botulismo, una enfermedad que ataca el sistema nervioso.
Marcas de latas de atún incluidas en el retiro por la FDA
Según el informe publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el retiro involucra productos de las marcas Genova, H-E-B, Trader Joe’s y Van Camp’s. Estos lotes de atún fueron comercializados bajo diferentes etiquetas y distribuidos en supermercados como Costco, Walmart, Kroger, Publix y Safeway.
¿Qué es el botulismo?
El botulismo es una enfermedad poco frecuente, pero de alta gravedad, causada por la toxina producida por la bacteria Clostridium Botulinum. Esta sustancia afecta el sistema nervioso y puede generar parálisis, complicaciones respiratorias e incluso la muerte. Los síntomas pueden aparecer entre 12 y 36 horas después de la exposición e incluyen visión borrosa, problemas para tragar, sequedad bucal y debilidad generalizada, de acuerdo con Mayo Clinic.
Recomendaciones para quienes compraron el producto
Los consumidores que hayan adquirido estas latas deben revisar el código de lote y la fecha de vencimiento en la etiqueta para confirmar si su compra forma parte del retiro. En caso de tener un producto afectado, se recomienda devolverlo al supermercado para obtener un reembolso o desecharlo de manera segura. También está la opción de comunicarse directamente con Tri-Union Seafoods para solicitar un kit de recuperación y un cupón de reemplazo.