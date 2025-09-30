ALERTA SANITARIA | Retiran fruta muy consumida de todos los supermercados por estar contaminada con metal

Las autoridades supervisan cada producto que sale al mercado con el fin de garantizar la seguridad de la población, por ello fue suspendido.

Retiran fruta muy consumida de todos los supermercados por estar contaminada con metal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó sobre el retiro inmediato de un tipo de fruta seca de todos los supermercados del país, debido a la presencia de fragmentos de metal que podrían poner en riesgo la salud.

Esta medida busca impedir que más consumidores ingieran el producto y, al mismo tiempo, establece un precedente respecto a las advertencias que la empresa fabricante debe considerar.

Alerta sanitaria: la FDA retira este fruto seco de todos los supermercados

De acuerdo con la FDA, la medida afecta a ciertas presentaciones de frutos secos liofilizados recubiertos con chocolate oscuro, chocolate blanco y crema. La decisión se tomó luego de recibir reportes de clientes que detectaron anomalías en los lotes, lo que generó preocupación por un posible riesgo físico para la salud.

Los artículos retirados se comercializaban en reconocidas cadenas como Target, Kroger, Albertson's y CVS, además de encontrarse disponibles en plataformas de venta online.

¿Qué consecuencias puede tener consumir el producto retirado por la FDA?

La presencia de piezas metálicas duras o cortantes en los alimentos puede causar lesiones en la boca y la garganta.

Existe la posibilidad de complicaciones mayores, como perforaciones en el estómago o los intestinos.

También puede dañar los dientes o encías si los fragmentos son masticados accidentalmente.

Hasta ahora, tanto la empresa como la FDA señalaron que no se han reportado daños ni enfermedades relacionados con este caso.

¿Qué deben hacer los compradores del producto retirado por la FDA?

Quienes hayan adquirido este fruto seco deben revisar el código de fabricación del envase, ya que los primeros dígitos permiten identificar si corresponde a los lotes afectados. En caso de duda, lo más recomendable es evitar su consumo.