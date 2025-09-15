Wapa.pe
Según el Colegio Químico Farmacéutico, comprender la diferencia es fundamental, ya que ignorarlo podría poner en peligro la salud de los usuarios.

    En un inicio podría pensarse que farmacia y botica significan lo mismo. Y, en efecto, “en teoría, lo son”, aunque al analizar más a fondo ambos términos se descubren diferencias importantes.

    Hace décadas, el papel del boticario en los pueblos o ciudades tenía gran relevancia, llegando a situarse, junto con el alcalde, el sacerdote y el maestro, entre las figuras más influyentes en la toma de decisiones comunitarias.

    ¿En qué se distinguen realmente las boticas de las farmacias?

    Según la doctora Yvonne Llatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, “en las farmacias el dueño es un químico farmacéutico graduado y debe estar presente durante todo el tiempo de atención de la misma, mientras que en una botica, el dueño puede ser cualquier persona, pero debe tener obligatoriamente a un químico farmacéutico y debe estar presente hasta que la botica termine sus servicios”. La especialista agregó que “las personas que atienden deben ser técnicos en farmacia o en enfermería”.

    Sin embargo, acá te enseñamos más diferencias:

    Propietario

    • Farmacia: el dueño debe ser un químico farmacéutico titulado.
    • Botica: el propietario puede ser cualquier persona, aunque está obligado a contar con un químico farmacéutico responsable.

    Presencia del químico farmacéutico

    • Farmacia: el químico farmacéutico debe estar presente todo el tiempo que el local atienda.
    • Botica: el químico farmacéutico debe permanecer hasta que la botica culmine sus servicios.

    Personal que atiende

    • Tanto en farmacias como en boticas, quienes atienden al público deben ser técnicos en farmacia o en enfermería.

    En conclusión, aunque a simple vista las farmacias y las boticas pueden parecer lo mismo, existen diferencias claves en su regulación y funcionamiento. Las farmacias son de propiedad exclusiva de un químico farmacéutico y requieren su presencia durante todo el horario de atención, lo que garantiza un control profesional constante.

    En cambio, las boticas pueden ser de cualquier persona, pero siempre deben contar con un químico farmacéutico responsable hasta el cierre de sus servicios. En ambos casos, la atención al público está a cargo de técnicos en farmacia o enfermería, lo que asegura un nivel mínimo de preparación en la dispensación de medicamentos.

