Son 12 las carreras profesionales que brinda el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas .

¿Quieres seguir una carrera técnica, pero tus recursos económicos son limitados? El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) ofrece la posibilidad de acceder a una formación profesional gratuita a través del Servicio Militar Voluntario (SMV).

En diálogo con la agencia Andina, el mayor general FAP Ricardo Antonio Vera Redhead, director general del IESTPFFAA, destacó que se trata de una excelente alternativa para quienes actualmente cumplen con el SMV o son licenciados, sin restricción de edad, con el objetivo de asegurar un futuro profesional.

“Los jóvenes que hayan terminado el colegio tiene la opción de servir a su patria a través del Servicio Militar Voluntario, donde no solamente recibirán valores y disciplina, propios de la formación castrense, sino que tendrán la oportunidad de estudiar en el IESTPFFAA”, precisó.

El director Vera subrayó que las carreras impartidas en el instituto poseen una elevada tasa de empleabilidad. Aproximadamente el 80 % de los egresados accede rápidamente al mercado laboral, gracias a convenios establecidos con empresas privadas y públicas.

“Todas las carreras técnicas que nosotros brindamos en el instituto presentan un considerable déficit de personal en el medio. De esta forma, el egresado cuenta con mayores oportunidades laborales que ayuda a mejorar su calidad de vida y, a la vez, contribuye con el desarrollo nacional”, acotó.

Asimismo, resaltó que entre las ventajas del IESTPFFAA figura su infraestructura moderna, con laboratorios y talleres equipados con tecnología avanzada, además de un equipo docente con sólida trayectoria académica y un acompañamiento constante en el proceso de aprendizaje, lo que garantiza la alta inserción laboral de sus estudiantes.

Oferta académica para todos

El IESTPFFAA cuenta con 12 carreras profesionales, cada una de tres años de duración (seis semestres académicos):

Construcción civil: preparación para planificar, organizar y ejecutar procesos constructivos, así como asistir en la elaboración de expedientes técnicos. Mecánica automotriz: diagnóstico y mantenimiento de sistemas de suspensión, frenos y dirección, además de la gestión de talleres de servicio automotriz. Electrónica industrial: formación en reparación, mantenimiento y automatización de sistemas electrónicos de potencia. Computación e informática: gestión de equipos de cómputo, redes, seguridad informática y desarrollo de aplicaciones web y multimedia. Mecánica de producción: operación y control de procesos productivos en plantas industriales, con énfasis en calidad y mantenimiento de equipos. Administración de recursos forestales: organización de recursos humanos y materiales para el aprovechamiento y conservación de bosques. Administración hotelera: desarrollo de proyectos hoteleros y gastronómicos, junto con estrategias de marketing y gestión empresarial. Mantenimiento de maquinaria: preparación para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de equipos productivos. Explotación minera: gestión integral de procesos de extracción minera, tanto subterránea como superficial. Industrias alimentarias: conocimiento global de los procesos productivos de alimentos y su control de calidad. Análisis de sistemas: diseño, desarrollo y administración de software y sistemas informáticos de diversa complejidad. Topografía: planificación y gestión de levantamientos topográficos aplicados a proyectos de ingeniería.

Requisitos

Ser licenciado de las Fuerzas Armadas.

Personal en actividad con al menos 12 meses cumplidos hasta la fecha de inscripción.

Educación secundaria concluida en cualquier modalidad.

No existe límite de edad.

Beneficios

Beca integral de estudios (Pronabec).

Acceso a equipos y laboratorios de última generación.

Tutoría y consejería permanente.

Certificado modular.

Asesoría para inserción laboral.

Título a nombre de la Nación.

Bolsa de trabajo.

Proceso de admisión

El mayor general FAP Ricardo Vera explicó que el ingreso se lleva a cabo dos veces al año, en enero y en julio. Cada año postulan alrededor de 1,600 jóvenes entre licenciados y personal en actividad para obtener una de las 500 vacantes disponibles.

“Del número total de ingresantes, el 60 % proviene de provincia, y el resto de Lima. Además, el promedio de mujeres que ingresa a la institución es aproximadamente 20 %, porcentaje que se ha ido incrementando con el tiempo”, aseveró.

El único pago que deben realizar los ingresantes corresponde a la matrícula semestral, que asciende a 169 soles.