Exigen retiro inmediato de famosa marca de alimentos para mascotas por bacteria que puede afectar a humanos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el 3 de octubre la suspensión inmediata de la producción y distribución de ciertos premios para perros, tras detectar Salmonella en varios lotes. La agencia advierte que esta bacteria representa un riesgo tanto para las mascotas como para las personas que manipulen los productos contaminados, por lo que se recomienda retirar los lotes afectados y evitar su consumo.

¿Cuáles son los productos contaminados?

La empresa Best Buy Bones, Inc., ubicada en Michigan, retiró del mercado cuatro lotes del producto Nature’s Own Pet Chews Bully Bites en presentaciones de 16 onzas (1 libra), con fecha de vencimiento en septiembre de 2027. Los lotes afectados son 19379, 19380, 19381 y 19382.

Según el comunicado oficial, se distribuyó un total de 34 bolsas de estos premios para mascotas. Los productos contaminados fueron enviados desde Minnesota y vendidos en tiendas minoristas de Wisconsin el 23 de septiembre de 2025, por lo que se recomienda a los consumidores verificar sus compras y evitar el uso de estos lotes por riesgo de Salmonella.

Retiro de lotes de alimentos para mascotas

Según la FDA, los lotes retirados del mercado presentan contaminación por Salmonella, bacteria que representa un riesgo tanto para las mascotas como para las personas que manipulen los productos. La agencia explicó que “la Salmonella puede afectar a los animales que consumen estos productos y existe un riesgo para las personas al manipular productos para mascotas contaminados”.

El hallazgo se confirmó tras analizar muestras recolectadas el 11 de septiembre de 2025, que resultaron positivas para la bacteria. Ante esta situación, la entidad informó que la empresa ha detenido la producción y distribución de los premios para perros y continúa investigando las causas del problema para garantizar la seguridad de sus productos.

Efectos de la Salmonella en la salud de los perros

La Salmonella presente en las golosinas para perros puede causar diversos problemas de salud en las mascotas. Los perros que consuman productos contaminados pueden presentar síntomas como letargo, diarrea, incluso con sangre, vómitos, fiebre y pérdida de apetito, así como dolor abdominal.

En algunos casos, la infección puede extenderse a las personas que manipulan el alimento, generando náuseas, vómitos, diarrea (a veces con sangre), calambres abdominales y fiebre. La FDA recomienda que, ante cualquier signo de enfermedad en la mascota o en un humano, se acuda de inmediato a un centro de salud.