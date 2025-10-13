¡Atención afiliados AFP! Solo podrás retirar tu dinero si tienes cuenta en una de estos 8 entidades financieras

Son siete bancos y una caja serán las entidades autorizadas para recibir en sus cuentas cada UIT del monto solicitado por los afiliados de la AFP .

Las Administradoras de Fondos de Pensiones ya vienen brindando información clave en la antesala del inicio de solicitudes para el octavo retiro AFP, que comenzará el próximo martes 21 de octubre.

¿Sabías que, además de tu DNI y tu clave web, necesitarás cumplir con otro requisito para poder recibir tu fondo AFP? Como se ha informado, el dinero se depositará en un máximo de cuatro armadas (si solicitaste las 4 UIT, equivalentes a S/21.400).

Pero surge una pregunta importante: ¿dónde se realizará el depósito? La respuesta es que deberás contar con una cuenta bancaria lista para registrar durante el trámite, y esta solo podrá estar en una de las siguientes ocho entidades:

Solo seis bancos autorizados

No será posible realizar el retiro AFP si no se tiene una cuenta en alguna de las entidades mencionadas. Por ello, quienes aún no dispongan de una cuenta (que debe estar en soles y no ser mancomunada) deberán abrirla lo antes posible para poder recibir el dinero.

“Te comentamos que debes registrar una cuenta bancaria que esté activa, sea de uso personal y no sea mancomunada. Te recomendamos comunicarte directamente con tu entidad bancaria para mayor información sobre el tipo de cuenta”, señala AFP Integra.

Las entidades autorizadas son el BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif y Banco Falabella. También se incluye a Caja Huancayo, pero ninguna otra institución adicional. En consecuencia, quienes no tengan una cuenta en alguna de estas deberán abrir una nueva y tener el número de cuenta listo al momento de hacer la solicitud.