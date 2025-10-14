Wapa.pe
ES OFICIAL | Retiro de AFP se solicitará VÍA link y aplicativo: Así se hará en Integra, Habitat, Prima y Profuturo

En una semana, los primeros afiliados podrán pedir el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21.400) de sus fondos previsionales. Sin embargo, el procedimiento variará según la AFP: algunas lo habilitarán mediante un enlace web y otras a través de su plataforma virtual.

    La Asociación de AFP informó que el octavo retiro de fondos será distinto al anterior. En esta ocasión, ya no habrá una única página web para solicitar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de pensiones, sino que cada AFP manejará su propio procedimiento.

    En el caso de AFP Hábitat, se habilitará un enlace específico para registrar la solicitud, mientras que las demás administradoras permitirán hacerlo desde sus agencias virtuales, accesibles tanto por la web como por sus aplicaciones móviles. Para mayor claridad, estos son los accesos oficiales:

    ¿Cómo se realizará la solicitud del retiro?

    Durante el séptimo retiro de 2024, las solicitudes se efectuaban mediante una sola web centralizada administrada por la Asociación de AFP. Sin embargo, este año el proceso cambiará: cada AFP tendrá su propio sistema para tramitar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400).

    “Estimados afiliados, les informamos que el registro de solicitudes se iniciará el martes 21 de octubre. (...) Los trámites son gratuitos y 100% digitales. Les recomendamos ingresar a los enlaces de sus AFP el día que les corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de su documento de identidad. Pueden conocer a qué AFP están afiliados en este de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea“, destacó la Asociación de AFP sobre el link del retiro.

    De acuerdo con lo precisado, AFP Hábitat será la única en contar con una web independiente para este trámite, mientras que las demás lo habilitarán dentro de sus agencias virtuales. Infobae Perú comprobó que estas plataformas ya cuentan con un apartado para el retiro, el cual se activará el martes 21 de octubre.

    Solo Hábitat tendrá un enlace propio para el registro

    A diferencia de las otras AFP, Hábitat ha desarrollado una página especial para el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400). Actualmente, el portal muestra una cuenta regresiva que indica que faltan siete días para su activación, prevista para el martes 21 de octubre, cuando los primeros afiliados podrán registrar sus solicitudes.

    Enlace oficial: https://retiro.afphabitat.com.pe

    Tres requisitos indispensables para acceder al retiro

    No se aplicarán condiciones específicas para acceder al retiro. Todo afiliado —activo o exaportante— que mantenga fondos disponibles podrá retirar hasta 4 UIT. No obstante, se requerirán tres datos esenciales al momento de enviar la solicitud:

    1. Número de DNI, junto con otros datos personales, por lo que se recomienda tener el documento a la mano.
    2. Clave web, que es la contraseña utilizada para ingresar a la cuenta en la AFP. Se aconseja actualizarla antes del inicio del proceso.
    3. Número de cuenta bancaria, en la cual se recibirán los depósitos de hasta 4 UIT. El dinero solo podrá transferirse a entidades financieras autorizadas, por lo que, en caso de no contar con una cuenta, será necesario abrirla previamente.
