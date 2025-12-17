Wapa.pe
Con 82 años, logró graduarse en la UNMSM y su historia conmovió a miles de usuarios en TikTok. Además, dedicó su título a su hermana, quien fue su mayor apoyo durante este tiempo de estudio.

    Una escena cargada de emoción se vivió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cuando una mujer de 82 años recibió su diploma profesional y se convirtió en símbolo de perseverancia. El momento, captado en video y difundido en TikTok, no tardó en viralizarse por la fuerza de su mensaje: nunca es tarde para cumplir un sueño académico.

    Vestida con toga y birrete, la adulta mayor avanzó por el escenario entre aplausos, sonrisas y miradas de admiración. Sus compañeros celebraron su logro con entusiasmo, mientras ella agradecía con gestos afectuosos, dejando en claro que el camino recorrido estuvo lleno de esfuerzo, constancia y apoyo familiar.

    Graduación en San Marcos: un homenaje cargado de gratitud

    Durante la ceremonia de graduación de la carrera de Comunicación Social, la mujer dedicó unas palabras que tocaron profundamente a los presentes. Al encontrarse con su hermana —quien la acompañó durante todo el proceso— expresó un agradecimiento que marcó el momento: “Yo dedico este nuevo triunfo a mi queridísima hermana, hermana que se considera mi madre, una hermana excepcional que me dio todo su cariño, todo su apoyo, en todos los sentidos”.

    Tras el abrazo entre ambas, los aplausos se intensificaron. Quienes aguardaban su turno para recibir el diploma no ocultaron la emoción y celebraron el logro como una victoria colectiva, reconociendo el ejemplo que dejaba para estudiantes de todas las edades.

    Redes sociales reaccionan: “Nunca es tarde para cumplir metas”

    El video fue compartido en la cuenta de TikTok @apggraduaciones y superó rápidamente las 130 mil reproducciones. En los comentarios, decenas de usuarios resaltaron no solo su constancia académica, sino también su calidad humana dentro de las aulas de San Marcos.

    Entre los mensajes más destacados se leen testimonios de excompañeros que compartieron clases con ella y reconocieron su actitud solidaria: “Bertha, una mujer de admirar”, “Nunca es tarde para alcanzar los objetivos, millones de felicidades”, “Ha sido mi compañera varias veces. En ocasiones se le complicaba lo virtual o ciertas anotaciones de clases y trataba de ayudarla en lo que podía”, “Tuve el honor de llevar cursos con la señora Bertha. Una persona increíble y un ejemplo para todos”.

    La historia se ha convertido en un recordatorio poderoso de que la edad no define los límites y que el aprendizaje puede ser un proyecto de vida que no caduca. Un logro personal que hoy inspira a miles dentro y fuera de la Decana de América.

