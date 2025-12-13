La UNMSM aclaró que la actividad estaba autorizada solo por una fecha académica y rechazó los hechos ocurridos en la Plaza Fray Tomás de San Martín.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video que muestra un espectáculo de strippers durante una celebración estudiantil en la Plaza Fray Tomás de San Martín. Las imágenes, registradas la noche del jueves 12 de diciembre y compartidas en la red social X, generaron una rápida reacción en la opinión pública y motivaron medidas inmediatas por parte de la casa de estudios.

En los videos difundidos se observa a una gran cantidad de estudiantes reunidos como espectadores, participando activamente del espectáculo, el cual formaba parte de las actividades por el 60.° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial. A lo largo de la celebración, los alumnos interactuaron con los artistas que protagonizaron el show.

La UNMSM emite comunicado tras lo sucedido

Ante la polémica generada, la UNMSM difundió un pronunciamiento oficial en el que manifestó su “firme rechazo e indignación” por lo ocurrido. La casa de estudios precisó que el permiso concedido era exclusivamente para una actividad académica e institucional, por lo que la realización de un espectáculo de strippers representó “una grave desviación del propósito aprobado”.

“La incorporación de difusión y espectáculos que vulneran el decoro e imagen institucional involucra directamente la responsabilidad de la Oficina General de Bienestar Universitario y la respectiva dirección de la facultad involucrada”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, el comunicado continuó con un segundo pronunciamiento, en el que se indica que, debido a la gravedad de los hechos y en resguardo del prestigio de la cuatricentenaria casa de estudios, “queda suspendida, a partir de la fecha, la realización de verbenas, fiestas y actividades no académicas dentro de la Ciudad Universitaria”, señala el comunicado.

Otros gremios se pronuncian por polémica

El Colectivo Docente Dignidad Sanfernandina expresó su contundente rechazo frente a los videos que se han difundido en redes sociales. La cuestionada celebración, realizada en la explanada del Rectorado y a la vista del personal de seguridad de la propia universidad, ha desatado un debate en torno a la autorización concedida para el evento.