El retiro de AFP 2025 podrá realizarse desde el martes 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero de 2026. Durante este periodo, miles de afiliados tendrán la oportunidad de acceder a los fondos acumulados en sus cuentas individuales, con un límite máximo de 4 UIT, equivalente a S/21,400. Esta medida beneficiará a todos los aportantes, sin excepciones ni restricciones.

No obstante, aunque cualquier afiliado que mantenga saldo disponible podrá realizar el retiro, existen tres requisitos indispensables que deberán cumplirse al momento de enviar la solicitud. Estos datos serán solicitados a todos los usuarios que decidan tramitar el retiro de hasta 4 UIT de su fondo de pensiones, con el fin de validar correctamente su identidad y asegurar el proceso de manera ordenada y segura.

¿Cuáles son esos tres requisitos que se debe cumplir?

Número de DNI: será necesario ingresar este documento, junto con otros datos personales, por lo que se recomienda tenerlo a la mano al momento de hacer la solicitud.

será necesario ingresar este documento, junto con otros datos personales, por lo que se recomienda tenerlo a la mano al momento de hacer la solicitud. Clave web: corresponde a la contraseña que utilizas para acceder a tu cuenta en la AFP. Se aconseja verificarla o actualizarla previamente para evitar contratiempos durante el proceso de retiro.

corresponde a la contraseña que utilizas para acceder a tu cuenta en la AFP. Se aconseja verificarla o actualizarla previamente para evitar contratiempos durante el proceso de retiro. Número de cuenta bancaria: es el medio donde se recibirán los desembolsos de hasta 4 UIT. Este dato debe pertenecer a una entidad bancaria o financiera autorizada. En caso de no contar con una cuenta válida, será necesario abrir una antes de enviar la solicitud.

El registro de solicitudes AFP inicia el 21 de octubre

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el registro para presentar las solicitudes de retiro iniciará el lunes 21 de octubre de 2025 y permanecerá disponible hasta el domingo 19 de enero de 2026. De esta manera, los afiliados contarán con un periodo de 90 días para realizar el trámite de manera virtual, sin importar si se encuentran en el Perú o en el extranjero.