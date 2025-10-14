Wapa.pe
Retiro de AFP 2025: estos son los tres requisitos indispensables que debes cumplir para cobrar tu dinero

Retiro de AFP 2025: estos son los tres requisitos indispensables que debes cumplir para cobrar tu dinero

Antes de solicitar el retiro de tu AFP 2025, revisa los tres requisitos indispensables que necesitas cumplir.

    Retiro de AFP 2025: estos son los tres requisitos indispensables que debes cumplir para cobrar tu dinero
    Afp
    Retiro de AFP 2025: estos son los tres requisitos indispensables que debes cumplir para cobrar tu dinero

    El retiro de AFP 2025 podrá realizarse desde el martes 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero de 2026. Durante este periodo, miles de afiliados tendrán la oportunidad de acceder a los fondos acumulados en sus cuentas individuales, con un límite máximo de 4 UIT, equivalente a S/21,400. Esta medida beneficiará a todos los aportantes, sin excepciones ni restricciones.

    No obstante, aunque cualquier afiliado que mantenga saldo disponible podrá realizar el retiro, existen tres requisitos indispensables que deberán cumplirse al momento de enviar la solicitud. Estos datos serán solicitados a todos los usuarios que decidan tramitar el retiro de hasta 4 UIT de su fondo de pensiones, con el fin de validar correctamente su identidad y asegurar el proceso de manera ordenada y segura.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Cronograma de retiro de AFP empieza en 7 días: Este es el plazo para hacer la SOLICITUD

    ¿Cuáles son esos tres requisitos que se debe cumplir?

    • Número de DNI: será necesario ingresar este documento, junto con otros datos personales, por lo que se recomienda tenerlo a la mano al momento de hacer la solicitud.
    • Clave web: corresponde a la contraseña que utilizas para acceder a tu cuenta en la AFP. Se aconseja verificarla o actualizarla previamente para evitar contratiempos durante el proceso de retiro.
    • Número de cuenta bancaria: es el medio donde se recibirán los desembolsos de hasta 4 UIT. Este dato debe pertenecer a una entidad bancaria o financiera autorizada. En caso de no contar con una cuenta válida, será necesario abrir una antes de enviar la solicitud.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Retiro de AFP 2025: Estos son los bancos y cajas donde podrás recibir tu dinero de 4 UIT

    El registro de solicitudes AFP inicia el 21 de octubre

    La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el registro para presentar las solicitudes de retiro iniciará el lunes 21 de octubre de 2025 y permanecerá disponible hasta el domingo 19 de enero de 2026. De esta manera, los afiliados contarán con un periodo de 90 días para realizar el trámite de manera virtual, sin importar si se encuentran en el Perú o en el extranjero.

    Es importante recordar que este procedimiento no tiene ningún costo y puede efectuarse fácilmente desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet. El proceso digital busca agilizar las gestiones y garantizar que todos los aportantes puedan acceder a sus fondos de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas de su AFP.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Retiro de AFP 2025: estos son los tres requisitos indispensables que debes cumplir para cobrar tu dinero
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;