Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios
Indecopi realizará este viernes 31 de octubre una nueva subasta que promete oportunidades únicas para quienes buscan vivienda y terrenos a precios accesibles. Se pondrán en remate público 23 inmuebles ubicados en Lima y distintas regiones del país, con precios base desde S/9.726,78, correspondientes a estacionamientos.
La entidad señala que estas propiedades pertenecen a personas y empresas que no cumplieron con el pago de multas por vulnerar derechos de los consumidores o infringir la propiedad intelectual. Entre las ofertas más atractivas destacan terrenos, como uno de 253,26 m² en Tacna, con precio base de S/16.638,51.
Lista de terrenos y viviendas que se rematan
La subasta se realizará en tres convocatorias, desde las 8:50 hasta las 11:30 de la mañana.
- Primera convocatoria: bienes subastados de 8:50 a 10:40.
- Segunda convocatoria: bienes subastados de 11:00 a 11:05.
- Tercera convocatoria: bienes subastados de 11:05 a 11:30.
El evento se llevará a cabo desde las 8:50 a.m. en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja, cerca de la cuadra 15 de la Av. Canadá.
- Terreno de 253.26 m², Ubic. Rur. Denominado Sub Lote A3 - Pachia, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 16.638,51
- Terreno de 300 m², Av. Ramiro Priale Mz. 02 Lote 03, Urbanización Nueva America, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 36.130,78
- Terreno de 108.69 m², Lote de Vivienda Mz. C Lt. 26 Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 38.482,06
- Azotea de 78.45 m², Unidad Inmobiliaria N° 6, Calle N, Mz. Q, Sub lote 1-A, Urbanización Colonial, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 41.186,25
- Casa de 135.06 m², Manzana N, lote 23, Urb. Santo Domingo – segunda etapa, Carabayllo, Lima, Lima. Precio base: S/ 90.477,45
- Vivienda de 140.00 m², Pueblo Joven Villa el Salvador Mz. H Lote 18 sector primero, grupo residencial 21, Villa el Salvador, Lima, Lima. Precio base: S/ 90.177,72
- Casa de 24.80 m², Agrupamiento Pachacamac, Mz H Lote 16, Sector segundo, parcela sub-parcela B, barrio 2, Villa el Salvador, Lima, Lima. Precio base: S/ 92.748,19
- Terreno de 235 m², Psj. Juan Sebastian Mz. O Lote 17, AA.HH. Asociación Pro Vivienda Intercultural Yine, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 99.945,98
- Azotea de 69.65 m², Avenida Gran Chimú, San Juan de Lurigancho, Lima. Precio base: S/ 81.258,33
- Azotea de 86.35 m², Azotea N° 1, Jirón Piscobamba N° 1468, Lote 38 de Manzana E-3, Urbanización el Parque del Naranjal - Segunda etapa, Los Olivos, Lima, Lima. Precio base: S/ 200.907,67
- Casa de 134.38 m², Calle Venezuela N° 83-85-87, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 214.112,87
- Vivienda de 170.86 m², Psj. Tupac Catari Num 170, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 339.982,11
- Azotea de 94.04 m², Área Reservada N° 1 – azotea, Calle Pascal, N° 167-167A-169, Urb. La Calera de la Merced, Surquillo, Lima, Lima. Precio base: S/ 375.405,33
- Vivienda de 756 m², Jr. Tupac Amaru Mz. B Lote 02, Asentamiento Humano Tupac Amaru, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 737.016,19
- Terreno de 29.8800 ha (298,800 m²), Predio Rústico Calvarione Collo Pampa Sojapata y Anexos Siminaca (Islote), Comunidad Campesina de Carancos, Sector Lacasilla, Desaguadero, Chucuito, Puno. Precio base: S/ 1.279.362,00.
Lista de estacionamientos y depósitos en subasta
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-24 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-2 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-51 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-63 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Depósito de 4.18 m², Depósito N° 44, Segundo Piso, Jirón Cerros de Camacho N° 720, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima. Precio base: S/ 13.508,37
- Depósito de 4.18 m², Depósito N° 75, Tercer Piso, Jirón Cerros de Camacho N° 720, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima. Precio base: S/ 13.508,37
- Estacionamiento de 14.68 m², Jr. Cajamarca N° 768-A, Zona Sección 01, Garaje 02, Primer Piso, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 23.416,63
- Estacionamiento de 13.6680 m², Estacionamiento 17, Conjunto Residencial y Resort Sarapampa, Mz. D, lote 14, Asia, Cañete, Lima. Precio base: S/ 35.081,20.
Más información en este enlace sobre el remate de Indecopi.