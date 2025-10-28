Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú declara alerta sanitaria por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios

La gran subasta de Indecopi en Lima incluye terrenos, viviendas y estacionamientos en distintas zonas del Perú. ¡Conoce precios y lista!

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios
    Indecopi anuncia gran subasta de terrenos | Composición Wapa
    Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios

    Indecopi realizará este viernes 31 de octubre una nueva subasta que promete oportunidades únicas para quienes buscan vivienda y terrenos a precios accesibles. Se pondrán en remate público 23 inmuebles ubicados en Lima y distintas regiones del país, con precios base desde S/9.726,78, correspondientes a estacionamientos.

    La entidad señala que estas propiedades pertenecen a personas y empresas que no cumplieron con el pago de multas por vulnerar derechos de los consumidores o infringir la propiedad intelectual. Entre las ofertas más atractivas destacan terrenos, como uno de 253,26 m² en Tacna, con precio base de S/16.638,51.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 y martes 4 de noviembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

    Lista de terrenos y viviendas que se rematan

    La subasta se realizará en tres convocatorias, desde las 8:50 hasta las 11:30 de la mañana.

    • Primera convocatoria: bienes subastados de 8:50 a 10:40.
    • Segunda convocatoria: bienes subastados de 11:00 a 11:05.
    • Tercera convocatoria: bienes subastados de 11:05 a 11:30.

    El evento se llevará a cabo desde las 8:50 a.m. en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja, cerca de la cuadra 15 de la Av. Canadá.

    • Terreno de 253.26 m², Ubic. Rur. Denominado Sub Lote A3 - Pachia, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 16.638,51
    • Terreno de 300 m², Av. Ramiro Priale Mz. 02 Lote 03, Urbanización Nueva America, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 36.130,78
    • Terreno de 108.69 m², Lote de Vivienda Mz. C Lt. 26 Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 38.482,06
    • Azotea de 78.45 m², Unidad Inmobiliaria N° 6, Calle N, Mz. Q, Sub lote 1-A, Urbanización Colonial, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 41.186,25
    • Casa de 135.06 m², Manzana N, lote 23, Urb. Santo Domingo – segunda etapa, Carabayllo, Lima, Lima. Precio base: S/ 90.477,45
    • Vivienda de 140.00 m², Pueblo Joven Villa el Salvador Mz. H Lote 18 sector primero, grupo residencial 21, Villa el Salvador, Lima, Lima. Precio base: S/ 90.177,72
    • Casa de 24.80 m², Agrupamiento Pachacamac, Mz H Lote 16, Sector segundo, parcela sub-parcela B, barrio 2, Villa el Salvador, Lima, Lima. Precio base: S/ 92.748,19
    • Terreno de 235 m², Psj. Juan Sebastian Mz. O Lote 17, AA.HH. Asociación Pro Vivienda Intercultural Yine, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 99.945,98
    • Azotea de 69.65 m², Avenida Gran Chimú, San Juan de Lurigancho, Lima. Precio base: S/ 81.258,33
    • Azotea de 86.35 m², Azotea N° 1, Jirón Piscobamba N° 1468, Lote 38 de Manzana E-3, Urbanización el Parque del Naranjal - Segunda etapa, Los Olivos, Lima, Lima. Precio base: S/ 200.907,67
    • Casa de 134.38 m², Calle Venezuela N° 83-85-87, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 214.112,87
    • Vivienda de 170.86 m², Psj. Tupac Catari Num 170, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 339.982,11
    • Azotea de 94.04 m², Área Reservada N° 1 – azotea, Calle Pascal, N° 167-167A-169, Urb. La Calera de la Merced, Surquillo, Lima, Lima. Precio base: S/ 375.405,33
    • Vivienda de 756 m², Jr. Tupac Amaru Mz. B Lote 02, Asentamiento Humano Tupac Amaru, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 737.016,19
    • Terreno de 29.8800 ha (298,800 m²), Predio Rústico Calvarione Collo Pampa Sojapata y Anexos Siminaca (Islote), Comunidad Campesina de Carancos, Sector Lacasilla, Desaguadero, Chucuito, Puno. Precio base: S/ 1.279.362,00.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Perú podría contar con 17 feriados nacionales y se descansarían los lunes si esto sucede

    Lista de estacionamientos y depósitos en subasta

    • Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-24 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
    • Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-2 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
    • Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-51 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
    • Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-63 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
    • Depósito de 4.18 m², Depósito N° 44, Segundo Piso, Jirón Cerros de Camacho N° 720, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima. Precio base: S/ 13.508,37
    • Depósito de 4.18 m², Depósito N° 75, Tercer Piso, Jirón Cerros de Camacho N° 720, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima. Precio base: S/ 13.508,37
    • Estacionamiento de 14.68 m², Jr. Cajamarca N° 768-A, Zona Sección 01, Garaje 02, Primer Piso, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 23.416,63
    • Estacionamiento de 13.6680 m², Estacionamiento 17, Conjunto Residencial y Resort Sarapampa, Mz. D, lote 14, Asia, Cañete, Lima. Precio base: S/ 35.081,20.

    Más información en este enlace sobre el remate de Indecopi.

    SOBRE EL AUTOR:
    Indecopi anuncia gran subasta de terrenos e inmuebles desde S/16 mil este 31 de octubre: revisa lista y precios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 y martes 4 de noviembre a nivel nacional? Esto informa El Peruano

    ES OFICIAL | Senamhi alerta sobre un nuevo friaje en Perú que traerá descenso de temperaturas

    La EXITOSA vida con la MILLONARIA carrera de Zaraí Toledo tras luchar por su APELLIDO contra el expresidente Alejandro Toledo

    Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque

    Fiscalía de la Nación lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 9.264 para técnicos, egresados y secundaria completa

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Yape hace tres sorprendentes cambios para usuarios en Perú: Tu cuenta podría CANCELARSE y debes saberlo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;