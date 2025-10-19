SAT de Lima otorga descuentos hasta del 90 % en el pago de multas administrativas

Beneficio estará vigente hasta el 28 de noviembre y no aplica para infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito .

Las multas administrativas son sanciones económicas impuestas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana.

Con el propósito de brindar facilidades que les permita a los ciudadanos cumplir con el pago de sus multas administrativas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que la Municipalidad de Lima (MML) aplicará descuentos de entre el 65 % y 90 % sobre el monto insoluto, reincidencias, gastos y costas.

Las multas administrativas son sanciones económicas impuestas por la Gerencia de Fiscalización y Control y la Gerencia de Movilidad Urbana, derivadas de la verificación de una conducta que incumple las disposiciones administrativas de la MML, tales como: abrir un local sin contar con la respectiva autorización municipal o carecer de certificado vigente expedido por Defensa Civil, entre otros.

Este beneficio fue aprobada a través la Ordenanza N.º 2774 de la Municipalidad de Lima, y establece rebajas según el año de la imposición de la infracción y el canal de pago que elija el ciudadano: 2020 y años anteriores.

• 90 % de descuento si cancelas a través de www.sat.gob.pe, Yape o plataformas de bancos afiliados.

• 85 % de descuento si pagas en cualquiera de las cajas del SAT de Lima.

Desde el 2021 al 2022

• 80 % de rebaja para pagos en la web del SAT, Yape o bancos autorizados.

• 75 % de rebaja cancelando en las cajas del SAT.

A partir del 2023 al 31 de julio del 2025

• 70 % de descuento pagando en la web del SAT, Yape o bancos afiliados.

• 65 % de rebaja si abonas en las cajas del SAT.

“Estos descuentos tendrán una vigencia de casi dos meses, siendo la fecha de término el 28 de noviembre. Además, para acceder a los beneficios deberán realizar el pago al contado en una sola cuota y desistir de cualquier recurso administrativo, solicitudes no contenciosas o procesos judiciales”, explicó el subgerente de Gestión de Cobranza, Pedro Vera Loayza.

En otro momento, el funcionario sostuvo que son más de 68 000 multas las que estarán afectas a dichos beneficios, lo cual representa una excelente oportunidad para que los ciudadanos puedan regularizarlas y eviten acciones de cobranza coactiva.

Conoce cuánto debes

Debes ingresar a www.sat.gob.pe, darle clic al botón “Paga tus tributos y papeletas” y digita tu número de documento de identidad. Allí podrás ubicar el monto de la multa administrativa; recuerda que los descuentos ya estarán aplicados y podrás pagar en esa misma plataforma.