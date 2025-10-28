¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 y martes 4 de noviembre a nivel nacional? Esto informa El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A pocos días de iniciar noviembre, muchos padres, estudiantes y trabajadores se preguntan si el feriado nacional del sábado 1 de noviembre se extenderá al lunes 3 y martes 4, generando un posible “puente” o feriado largo.
Esta incertidumbre preocupa a la comunidad educativa, ya que influye en la planificación de actividades escolares, viajes y compromisos familiares. En esta nota, por Wapa.pe, te contamos los detalles sobre la suspensión de clases según lo informado por El Peruano.
¿Habrá feriado largo en noviembre o solo será el 1 de noviembre?
Según el calendario oficial de feriados 2025 publicado por la Plataforma del Estado Peruano, el sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, siendo este el único día declarado como feriado nacional. De acuerdo con la cobertura de medios nacionales y lo informado por El Peruano, no se ha dispuesto ningún día adicional de descanso, ni el viernes 31 de octubre ni el lunes 3 de noviembre.
Esto significa que no habrá feriado largo. Por lo tanto, las actividades en colegios, instituciones públicas y privadas se desarrollarán con normalidad durante esos días, y la comunidad educativa deberá continuar con sus labores académicas y administrativas sin suspensión alguna.
Recomendaciones para padres y estudiantes
- Consultar con el colegio de su hijo si existe algún aviso o comunicado interno sobre actividades o cambios de horario.
- Recordar que el sábado 1 de noviembre es feriado nacional; planificar visitas, eventos familiares o actividades considerando este día.
- No asumir descanso el lunes 3 de noviembre salvo confirmación oficial; organizar transporte, tareas y materiales escolares con normalidad.
- Mantenerse informados a través de fuentes oficiales, como El Peruano o comunicados del Ministerio de Educación, por posibles cambios de último momento.
- Revisar calendarios académicos y agendas familiares para evitar conflictos de planificación.
- Promover la comunicación con docentes y compañeros para asegurar que las actividades escolares continúen sin contratiempos.