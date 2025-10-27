Los postulantes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos y anexos exigidos para cada puesto, además de revisar los formatos de inscripción disponibles en el portal institucional del Ministerio Público .

El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación ha abierto su convocatoria laboral 2025, ofreciendo 149 vacantes bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Esta oportunidad está dirigida a postulantes con diferentes niveles de formación académica, desde secundaria hasta títulos universitarios profesionales. Las plazas se encuentran distribuidas en regiones como Amazonas, Huancavelica, Junín, Lima y Tumbes, con remuneraciones que van desde S/ 1.464 hasta S/ 9.264.

De acuerdo con la publicación oficial del 24 de octubre de 2025, la convocatoria abarca puestos administrativos, técnicos, legales, médicos y sociales. Cada proceso cuenta con fechas de postulación distintas, por lo que se recomienda revisar con atención los cronogramas y las bases específicas antes de enviar la solicitud.

Los postulantes deben asegurarse de cumplir con los requisitos y anexos solicitados para cada puesto, además de verificar los formatos de inscripción disponibles en el portal institucional del Ministerio Público.

¿Qué puestos ofrece el Ministerio Público en la convocatoria CAS 2025?

La oferta de empleo comprende cargos en áreas jurídicas, administrativas, médicas y periciales. A continuación, se detallan los puestos disponibles según nivel académico:

1. Profesionales titulados universitarios

Médico – 1 plaza en Amazonas. Sueldo: S/ 9.264. Cierre: 28 de octubre de 2025.

Perito Contable – 2 plazas en Junín. Sueldo: S/ 8.150. Cierre: 31 de octubre de 2025.

Perito Ingeniero Civil – 3 plazas en Junín. Sueldo: S/ 8.150. Cierre: 31 de octubre de 2025.

Trabajador Social / Asistente Social – 1 plaza en Tumbes. Sueldo: S/ 3.764. Cierre: 29 de octubre de 2025.

Asistente Social – 1 plaza en Amazonas. Sueldo: S/ 6.201. Cierre: 30 de octubre de 2025.

Abogado – 1 plaza en Junín. Sueldo: S/ 4.264. Cierre: 31 de octubre de 2025.

2. Bachilleres universitarios

Asistente en Función Fiscal (AFF) – más de 25 plazas en Junín, Huancavelica y Amazonas.

Requieren grado de bachiller en Derecho.

Sueldos entre S/ 3.064 y S/ 3.964.

Fechas de cierre: del 30 al 31 de octubre de 2025, según sede.

3. Egresados universitarios

Asistente Administrativo (AAD) – más de 40 plazas en Lima, Junín y Amazonas.

Carreras: Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o de Sistemas.

Sueldos entre S/ 1.564 y S/ 4.000, dependiendo de la sede y cargo.

Postulaciones abiertas hasta el 27, 30 o 31 de octubre de 2025.

4. Técnicos titulados

Operador Administrativo (OA / OAD) – vacantes en Amazonas y Junín.

Carreras: Computación e Informática, Administración o Contabilidad.

Sueldos de S/ 1.464 a S/ 3.650.

Plazo máximo: 31 de octubre de 2025.

Carreras: Computación e Informática, Administración o Contabilidad. Sueldos de S/ 1.464 a S/ 3.650. Plazo máximo: 31 de octubre de 2025. Asistente Médico Legal (AML) – 3 plazas en Amazonas.

Requiere estudios técnicos concluidos en Enfermería o Laboratorio.

Sueldo: S/ 3.764. Cierre: 28 de octubre de 2025.

5. Estudiantes universitarios

Asistente Médico Legal (en formación) – 3 plazas para estudiantes a partir del 8.º ciclo de Enfermería.

Ubicación: Amazonas.

Remuneración: S/ 3.764. Cierre: 28 de octubre de 2025.

6. Secundaria completa

Asistente Administrativo (Notificador) – 4 vacantes en Amazonas y Junín.

Sueldo: entre S/ 1.564 y S/ 2.264.

Fecha límite: 30 o 31 de octubre de 2025, según sede.

En conjunto, la convocatoria CAS 2025 del Ministerio Público abarca oportunidades en Derecho, Contabilidad, Ingeniería, Medicina, Psicología, Administración, Trabajo Social, Computación e Informática y Enfermería, entre otras especialidades.

¿Cómo postular a la convocatoria del Ministerio Público?

El proceso de postulación es virtual y gratuito. Los pasos generales son los siguientes:

Revisar las bases del puesto en el portal institucional del Ministerio Público. Cada código CAS cuenta con un archivo que detalla el perfil, requisitos, cronograma y formato de postulación. Completar los anexos y formularios solicitados para cada convocatoria. Es fundamental registrar correctamente los datos personales, académicos y de experiencia laboral. Adjuntar los documentos requeridos en formato PDF: CV documentado, DNI, títulos o certificados, y declaraciones juradas. Enviar la postulación virtual dentro de las fechas establecidas. No se aceptarán inscripciones fuera del plazo. Esperar los resultados de la evaluación curricular y seguir el cronograma de entrevistas o pruebas, según corresponda.

El Ministerio Público recuerda que no todos los concursos finalizan el mismo día. Por ello, se recomienda ingresar a la sección “Convocatorias CAS” de su portal oficial para verificar los procesos activos.