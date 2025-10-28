Perú podría contar con 17 feriados nacionales y se descansarían los lunes si esto sucede

El Congreso cuenta con un dictamen pendiente de debate y tres iniciativas legislativas que proponen modificaciones que podrían impactar en los ‘descansos especiales’ de los trabajadores del sector público y privado.

Durante la última semana de octubre, el Congreso de la República se encuentra en su semana de representación, motivo por el cual no se realizan las sesiones habituales de las comisiones parlamentarias y las sustentaciones y debates quedan suspendidos temporalmente.

Como se recuerda, aún está pendiente la discusión en el Pleno del dictamen que modifica el descanso de cuatro feriados trasladándolos al lunes siguiente, propuesta que ya fue aprobada en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Además, existen al menos tres proyectos adicionales que buscan modificar las fechas libres y la manera en que los trabajadores disfrutan sus descansos.

Uno de los proyectos más recientes propone crear el feriado número 17 en el calendario nacional, el 13 de octubre de cada año. Asimismo, hay cinco proyectos en espera de debate que plantean declarar días no laborables en determinadas ciudades del país.

Perú tendría 17 feriados nacionales

Actualmente, el Perú cuenta con 16 feriados nacionales al año. En estas fechas, los trabajadores públicos y privados tienen derecho al descanso o, en su defecto, a recibir un pago adicional o la compensación con otro día libre.

Sin embargo, una propuesta del congresista Idelso Manuel García Correa, miembro del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, busca establecer un nuevo feriado nacional el 13 de octubre, en honor al Señor Cautivo de Ayabaca. Cabe precisar que esta fecha ya es considerada “feriado regional” en Piura, pero el proyecto plantea extenderla a todo el territorio nacional.

Cuatro feriados se moverán al lunes

Aunque la creación de un nuevo feriado sería un cambio importante en el calendario nacional, existe una medida aún más avanzada. La Comisión de Trabajo aprobó semanas atrás un dictamen que propone trasladar el descanso de cuatro feriados al lunes siguiente del día en que ocurran.

Esto no modifica el nombre ni la conmemoración de dichas fechas, pero sí altera el día de descanso correspondiente. Los feriados incluidos en esta propuesta son:

7 de junio , Batalla de Arica y Día de la Bandera

, Batalla de Arica y Día de la Bandera 23 de julio , Día de la Fuerza Aérea del Perú

, Día de la Fuerza Aérea del Perú 6 de agosto , Batalla de Junín

, Batalla de Junín 1 de noviembre, Día de Todos los Santos