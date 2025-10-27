Wapa.pe
    Toque de Queda en Lima | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Andina
    El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Consejo de Ministros continúa evaluando la posibilidad de decretar un toque de queda en Lima y Callao ante la proximidad del mes de noviembre y en el marco del Estado de Emergencia vigente. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el titular del Interior sobre esta medida y cuáles son las disposiciones oficiales actuales.

    ¿Habrá toque de queda en noviembre?

    El ministro Vicente Tiburcio se pronunció luego de participar en el evento por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional, donde señaló que la medida está siendo analizada con seriedad por el Ejecutivo.

    “Vamos a seguir implementando esta política que viene desde el Gobierno. Vamos a seguir siendo firmes, no hay espacio para la delincuencia, vamos a seguir trabajando”, declaró ante los medios de comunicación.

    Asimismo, aclaró que la decisión aún no está confirmada, pero sí bajo evaluación por parte del Consejo de Ministros. “No, eso (el toque de queda en Lima y Callao) está en evaluación del Consejo (de Ministros). Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente”, añadió el ministro.

    ¿Qué establece el decreto publicado en El Peruano?

    Actualmente, rige un Estado de Emergencia por 30 días, decretado el pasado 22 de octubre, según el Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM. Este documento oficial contempla una serie de medidas excepcionales, entre ellas:

    • La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que permite ejecutar acciones conjuntas para garantizar la paz pública.
    • Se autoriza la restricción o suspensión de derechos vinculados a la libertad y seguridad personal.
    • También se suspende la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de reunión y de tránsito durante el periodo que dure la medida.

    De esta manera, el Gobierno continúa evaluando nuevas disposiciones de seguridad frente al aumento de la delincuencia y la violencia en diversas zonas del país.

