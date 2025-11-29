Yape permite recibir tu sueldo directamente en la app para usuarios con cuenta registrada. Descubre cómo solicitarlo y todos los detalles aquí.

¡Atención, yaperos! Yape, el popular moderador digital del Banco de Crédito, ha confirmado que los trabajadores ahora podrán recibir su sueldo directamente en la app.

Esta opción está disponible únicamente para quienes cuenten con una cuenta registrada a su nombre, facilitando así la gestión de pagos de manera rápida y segura. Con esta medida, cobrar tu remuneración nunca fue tan fácil y cómodo.

Sueldo por Yape: así lo puedes solicitar a tu empresa

El empleado debe comunicar a su empleador que quiere recibir su pago a través de Yape y facilitar el número de celular vinculado a su cuenta. La empresa registra esta información en su sistema y realiza el depósito directamente en la app. Una vez efectuado el pago, el usuario recibe una notificación y puede consultar el detalle en su historial, con la transacción reflejada de manera inmediata.

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro propósito de facilitar el día a día de nuestros yaperos, ya que podrán recibir sus sueldos solo con su número de celular. Además, es un paso más en el impulso de la inclusión financiera y digital de nuestro país”, señaló Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

Esta opción se realiza mediante los Pagos Masivos Yape integrados en Telecrédito BCP. La plataforma se encarga de procesar las órdenes de pago y consolidar los abonos directamente en cada cuenta, permitiendo que las empresas gestionen sus planillas sin trámites adicionales. De esta manera, se optimiza la operación y se asegura la continuidad de los movimientos digitales.

Pagos laborales digitales sin tarjetas ni trámites

Para habilitar esta opción, los empleadores deben acceder a Telecrédito BCP y elegir “Pagos Masivos Yape”. También pueden solicitar asistencia a su ejecutivo del banco si necesitan apoyo en la implementación. Esta modalidad simplifica los procesos para empresas que tienen complicaciones con los métodos tradicionales, y el abono digital elimina la necesidad de utilizar tarjetas físicas.