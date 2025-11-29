Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

¡ATENCIÓN, YAPEROS! Ahora podrás cobrar tu sueldo por Yape: pasos para solicitarlo a tu jefe

Yape permite recibir tu sueldo directamente en la app para usuarios con cuenta registrada. Descubre cómo solicitarlo y todos los detalles aquí.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ATENCIÓN, YAPEROS! Ahora podrás cobrar tu sueldo por Yape: pasos para solicitarlo a tu jefe
    Ahora puedes cobrar tu sueldo por Yape: sigue estos pasos para configurarlo.
    ¡ATENCIÓN, YAPEROS! Ahora podrás cobrar tu sueldo por Yape: pasos para solicitarlo a tu jefe

    ¡Atención, yaperos! Yape, el popular moderador digital del Banco de Crédito, ha confirmado que los trabajadores ahora podrán recibir su sueldo directamente en la app.

    Esta opción está disponible únicamente para quienes cuenten con una cuenta registrada a su nombre, facilitando así la gestión de pagos de manera rápida y segura. Con esta medida, cobrar tu remuneración nunca fue tan fácil y cómodo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Se suspenden las clases a nivel nacional por el feriado largo de 4 días consecutivos

    Sueldo por Yape: así lo puedes solicitar a tu empresa

    El empleado debe comunicar a su empleador que quiere recibir su pago a través de Yape y facilitar el número de celular vinculado a su cuenta. La empresa registra esta información en su sistema y realiza el depósito directamente en la app. Una vez efectuado el pago, el usuario recibe una notificación y puede consultar el detalle en su historial, con la transacción reflejada de manera inmediata.

    Con este lanzamiento reafirmamos nuestro propósito de facilitar el día a día de nuestros yaperos, ya que podrán recibir sus sueldos solo con su número de celular. Además, es un paso más en el impulso de la inclusión financiera y digital de nuestro país”, señaló Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

    Esta opción se realiza mediante los Pagos Masivos Yape integrados en Telecrédito BCP. La plataforma se encarga de procesar las órdenes de pago y consolidar los abonos directamente en cada cuenta, permitiendo que las empresas gestionen sus planillas sin trámites adicionales. De esta manera, se optimiza la operación y se asegura la continuidad de los movimientos digitales.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: “Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    Pagos laborales digitales sin tarjetas ni trámites

    Para habilitar esta opción, los empleadores deben acceder a Telecrédito BCP y elegir “Pagos Masivos Yape”. También pueden solicitar asistencia a su ejecutivo del banco si necesitan apoyo en la implementación. Esta modalidad simplifica los procesos para empresas que tienen complicaciones con los métodos tradicionales, y el abono digital elimina la necesidad de utilizar tarjetas físicas.

    La funcionalidad de pago de haberes a través de Yape supone un alivio para las empresas y sus trabajadores, ya que algunas enfrentan desafíos en la apertura de cuentas y la gestión de la entrega de tarjetas. Abonarles el sueldo en Yape representa una mejora operativa y es el reflejo del compromiso del BCP por generar soluciones que faciliten sus operaciones”, indicó Giovanni Terzano, del BCP. La entidad considera que esta herramienta impulsa la modernización de los pagos corporativos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN, YAPEROS! Ahora podrás cobrar tu sueldo por Yape: pasos para solicitarlo a tu jefe
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    “Me equivoqué al yapear”: pasos en Yape para recuperar dinero si enviaste por equivocación

    ES OFICIAL | Se suspenden las clases a nivel nacional por el feriado largo de 4 días consecutivos

    URGENTE | Senamhi lanza alerta por lluvias intensas, rayos y vientos fuertes para 11 regiones del Perú

    ES OFICIAL | Minedu revela la FECHA del FIN de las CLASES ESCOLARES: ¿Antes de lo que imaginas?

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;