ES OFICIAL | BONOS de S/450 y S/1.000 se pagan este diciembre y ellos son los TRABAJADORES BENEFICIADOS

La Ley de Presupuesto 2026 dio luz verde a una serie de pagos adicionales destinados a los trabajadores del sector público , siendo diciembre el mes en el que se otorgan los montos más elevados.

Tras la publicación de la nueva Ley del Presupuesto Público para 2026 en el diario oficial El Peruano, los trabajadores del sector público pudieron confirmar la asignación de diversos bonos económicos que se otorgarán a distintos regímenes, así como por sectores y entidades del Estado.

De este modo, los dos primeros pagos se realizarán en diciembre y, precisamente, corresponden a los montos más elevados. Uno asciende a S/450 y está dirigido a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), mientras que otro de S/1.000 beneficiará al personal del Ministerio de Justicia.

Cabe señalar que estos pagos alcanzarán a trabajadores pertenecientes a diferentes regímenes laborales dentro de dichas entidades y tienen carácter excepcional.

¿Qué bonos se pagan en diciembre?

Si bien no existe un cronograma oficial detallado para el desembolso de los bonos, Infobae Perú ha organizado los meses en los que, como plazo máximo, se realizarán estos pagos a los servidores públicos que cumplan con lo establecido.

Los primeros beneficios corresponden al Inpe y al Ministerio de Justicia, y se abonarán en diciembre de 2025:

Se autoriza la entrega de un bono excepcional y por única vez de S/450 a los servidores del INPE pertenecientes a los regímenes del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057, Ley 29709, así como al personal de la salud (exclusivamente profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial). “El bono excepcional se paga por única vez en el mes de diciembre de 2025”, precisa la Ley del Presupuesto.

Asimismo, se autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez de S/1.000 para los trabajadores bajo los regímenes del Decreto Legislativo 1057 y del Decreto Legislativo 276. Este beneficio solo será para quienes perciban una remuneración menor o igual a S/5.265 y también se pagará por única vez en diciembre de 2025.

Bonos que se pagarán en enero

El inicio del año no solo traerá incrementos para los servidores públicos, sino que en enero de 2026 se entregará un nuevo bono de S/100 a un amplio grupo de trabajadores del Estado. En ese mismo mes también se abonará el tradicional bono por escolaridad:

El bono excepcional de S/100 se pagará como máximo en enero de 2026. Beneficiará a servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, así como de las Leyes 30057, 29709 y 28091, pertenecientes al Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Este beneficio se logró mediante negociación colectiva.

Además, durante enero se incluirá en la planilla el bono por escolaridad de S/400 para los trabajadores públicos.

Aguinaldos y otros incentivos

Al margen del bono por escolaridad, a lo largo del año se entregarán otros incentivos económicos y los tradicionales aguinaldos, de acuerdo con el siguiente detalle: