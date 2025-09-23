Wapa.pe
Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

Octavo retiro AFP 2025: Las fechas CLAVES para presentar tu solicitud y RECIBIR las 4 UIT

Mientras la SBS no publique el reglamento de la Ley de retiro AFP, algunos especialistas, congresistas e incluso el propio ministro de Economía, vienen adelantando estimaciones sobre las fechas clave.

    El octavo retiro AFP ya es una realidad para este 2025, pero todavía se encuentra pendiente la publicación del reglamento operativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Solo con esta norma se establecerá desde cuándo los afiliados podrán solicitar hasta 4 UIT (S/21,400) de sus fondos de pensiones.

    Aunque aún no se cuenta con un cronograma oficial, la SBS tiene un plazo máximo de 30 días calendario, que vence el lunes 20 de octubre, para emitir el reglamento. Sin embargo, diversas voces señalan que la aprobación podría adelantarse.

    wapa.pe

    El congresista José Luna, impulsor de la medida, adelantó que “a más tardar en la segunda quincena de octubre millones de afiliados podrán gestionar el retiro de las 4 UIT”. En la misma línea, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, sostuvo que “los primeros desembolsos podrían realizarse en noviembre y, en el mejor de los casos, a finales de octubre”.

    Fechas tentativas del retiro AFP 2025

    En redes sociales y entre especialistas ya circulan estimaciones sobre los posibles plazos para las solicitudes y los desembolsos. Según estos cálculos, el reglamento de la SBS podría publicarse el 30 de septiembre de 2025, y las solicitudes empezarían a recibirse desde el lunes 6 de octubre, tras un breve periodo de adecuación de las AFP.

    De cumplirse ese escenario, los desembolsos se darían de la siguiente manera:

    • Primera UIT: 5 de noviembre de 2025
    • Segunda UIT: 5 de diciembre de 2025
    • Tercera UIT: 4 de enero de 2026
    • Cuarta UIT: 3 de febrero de 2026

    Retiro podría extenderse hasta 2026

    La norma establece un plazo de 90 días calendario para presentar las solicitudes. Por ello, dependiendo de la fecha de publicación del reglamento, los afiliados podrían pedir sus fondos hasta inicios de enero de 2026.

    Esto abre una interrogante adicional: dado que cada año se actualiza el valor de la UIT, y usualmente con un incremento, el monto de las 4 UIT (S/21,400 en 2025) podría ser mayor si la solicitud se presenta ya en 2026, bajo el cálculo de la nueva UIT.

    Octavo retiro AFP 2025: Las fechas CLAVES para presentar tu solicitud y RECIBIR las 4 UIT
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

