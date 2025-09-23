¿Ya es posible solicitar el retiro AFP? Conoce qué falta para sacar el dinero de tus fondos

Integra, Profuturo, Prima, Hábitat y la Asociación de AFP aguardan la publicación del reglamento por parte de la SBS . ¿Qué aspectos quedan por definirse respecto al octavo retiro ?

El sábado 20 de septiembre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que autoriza el octavo retiro de fondos AFP, permitiendo a los afiliados disponer hasta 4 UIT (S/21,400) de sus cuentas individuales, al igual que en la séptima liberación.

Sin embargo, aún no es posible solicitar el retiro. La Asociación de AFP precisó: “La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tendrá un plazo para publicar el procedimiento operativo, donde se indicará desde cuándo podrás registrar tu solicitud”.

¿Qué falta para registrar tu solicitud?

La SBS cuenta con 30 días calendario para hacerlo, plazo que vence el lunes 20 de octubre, aunque el reglamento podría publicarse antes. Con esta norma se definirán tres aspectos clave:

La fecha exacta desde cuándo se podrá pedir el retiro.

Los pasos que deberán seguir los afiliados para solicitarlo.

El cronograma de desembolsos, es decir, cuándo se entregará cada UIT.

De acuerdo con la Ley N.º 32445, que autoriza el retiro de hasta 4 UIT, la SBS está obligada a emitir el reglamento operativo dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma, bajo responsabilidad de su titular.

Prima AFP recordó que este reglamento será fundamental porque confirmará la fecha de inicio de las solicitudes, el procedimiento detallado y el calendario de pagos.

Además, la ley establece que los afiliados tendrán un plazo de 90 días calendario desde la publicación del reglamento para presentar sus solicitudes. Esto significa que los aportantes podrían retirar sus fondos hasta inicios de enero de 2026, considerando la entrada en vigencia de una nueva UIT.

La SBS deberá emitir el reglamento en un plazo máximo de 30 días calendario contados desde la entrada en vigor de la ley, lo que fija como fecha límite el lunes 20 de octubre. No obstante, se espera que, al haber elaborado ya un procedimiento similar para el séptimo retiro, la entidad no utilice todo el plazo disponible.

Este reglamento será clave porque definirá tres aspectos centrales para los afiliados:

La fecha exacta desde cuándo se podrá presentar la solicitud.

desde cuándo se podrá presentar la solicitud. Los pasos a seguir para pedir el retiro de hasta 4 UIT.

para pedir el retiro de hasta 4 UIT. El cronograma de desembolsos, es decir, cuándo se entregará cada UIT.

Asimismo, la ley establece un periodo de 90 días calendario para registrar las solicitudes, plazo que empezará a contarse una vez publicado el reglamento. En la práctica, esto significa que los afiliados dispondrán de hasta tres meses para acceder a sus fondos.