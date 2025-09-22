ES OFICIAL | SBS confirma disolución de DOS entidades financieras por pérdida total de su capital social

En situación crítica. La SBS identificó que ambas entidades registraban pérdidas mayores a S/1 millón , lo que llevó a su intervención y posterior disolución de acuerdo con la normativa financiera.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) resolvió la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevo Milenio Limitada.

Esta medida contempla también la exclusión de ambas organizaciones del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, de acuerdo con resoluciones difundidas en Lima el 18 de septiembre de 2025. La decisión fue comunicada por la SBS y confirmada mediante documentos oficiales revisados por El Peruano.

SBS disuelve dos cooperativas por patrimonio negativo: ¿Qué ocurrió?

La intervención comenzó en agosto, luego de que la SBS verificara que las dos entidades registraban patrimonio negativo. Al 31 de diciembre de 2024, la Cooperativa Líderes Emprendedores reportó -S/1 millón 982.302,74, mientras que Nuevo Milenio Limitada mostró al 30 de junio de 2024 un saldo de -S/1 millón 748.406,45. Según la SBS, este déficit refleja la “pérdida total del capital social y la reserva cooperativa”, lo que constituye causal de disolución conforme a la Ley General del Sistema Financiero.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando una cooperativa presenta patrimonio negativo, entra en un proceso de intervención de hasta 45 días, tiempo durante el cual los socios pueden presentar pruebas que acrediten la recuperación de la solvencia. La SBS señaló a El Peruano que “no se recibió ninguna comunicación o documentación suficiente para acreditar el levantamiento de las causales de intervención” por parte de los socios de Líderes Emprendedores Red Nacional.

Respecto a Nuevo Milenio Limitada, la institución informó que se presentaron “treinta y seis documentos de autorización de capitalización de depósitos”, aunque únicamente veintiuno, equivalentes a S/649.816,19, fueron validados oficialmente. La suma fue considerada insuficiente para cubrir el déficit, lo que fue comunicado a los directivos de la entidad días antes de la disolución.

SBS: administradores temporales toman control de las cooperativas

Al no revertirse las causales de intervención, la SBS procedió con la designación de administradores temporales para dirigir la disolución. En el caso de Líderes Emprendedores, fueron nombrados Aldo Erick Rojas Sánchez y Ricardo Rey Mendez Tapia; mientras que Johnny José Luis Cortez Misad y Karen Cerna Guillen quedaron a cargo de Nuevo Milenio Limitada. Según El Peruano, estos administradores tendrán la responsabilidad de inscribir la disolución, realizar inventarios, elaborar estados financieros y custodiar los activos.

La SBS indicó que “con la publicación de la resolución quedan prohibidos cualquier proceso judicial o administrativo de cobro, constitución de gravámenes o medidas cautelares sobre los bienes” de ambas cooperativas. Además, se estableció que las deudas pendientes solo podrán generar intereses legales durante la liquidación.