ATENCIÓN | Se vienen más feriados largos: Cuatro feriados podrían moverse al lunes siguiente a su fecha

Se aprobó un dictamen que podría cuatro feriados nacionales al lunes siguiente; conoce qué días cambiarían y cómo afectará a trabajadores y regiones.

    Los feriados podrían cambiar radicalmente en nuestro país.
    La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha aprobado un dictamen que podría modificar la manera en que se celebran ciertos feriados nacionales en Perú. La propuesta deberá pasar al Pleno para su debate y eventual votación antes de ser oficializada.

    El cambio principal plantea que cuatro feriados ya no se celebren en la fecha exacta, sino que se trasladen al lunes inmediato posterior, asegurando que los trabajadores aprovechen el día de descanso, aunque coincida con fines de semana. Los días afectados serían:

    • 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • 6 de agosto: Batalla de Junín
    • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    Detalles del dictamen aprobado por la comisión

    El dictamen, denominado Ley que modifica el artículo 7 del decreto legislativo 713, busca optimizar la productividad laboral y dar seguridad jurídica sobre los días libres. El texto señala:

    “Artículo 7. Los feriados de Año Nuevo (1 de enero), Jueves Santo y Viernes Santo (movibles), Día del Trabajo (1 de mayo), San Pedro y San Pablo (29 de junio), Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), Combate de Angamos (8 de octubre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) y Navidad del Señor (25 de diciembre) se celebrarán en la fecha respectiva”.

    De esta manera, solo los feriados listados conservarían su carácter inamovible, mientras que los restantes se trasladarían al lunes posterior.

    Alcance del cambio y feriados regionales

    La propuesta también contempla que cualquier feriado no laborable de ámbito no nacional, incluidos los regionales, se traslade al lunes siguiente. Esto podría afectar la programación de actividades en distintas regiones, que actualmente dependen de fechas específicas.

    Exclusividad del Congreso para declarar feriados

    El dictamen deja claro que únicamente el Congreso de la República tiene competencia para declarar días feriados. Por su parte, el Poder Ejecutivo seguirá determinando los días no laborables mediante análisis de impacto regulatorio, mientras que los gobiernos regionales y locales ya no podrán aprobar feriados independientes.

