Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Fuerza Aérea del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

La Fuerza Aérea del Perú abrió una convocatoria para diversos puestos y niveles, con sueldos de hasta S/6.644 bajo el régimen 276, dirigida a quienes buscan trabajar en el sector público.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fuerza Aérea del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa
    Fuerza Aérea del Perú | Composición Wapa | Foto: Andina
    Fuerza Aérea del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    La Fuerza Aérea del Perú (FAP), entidad dependiente del Ministerio de Defensa, tiene como misión proteger y vigilar el espacio aéreo nacional, abarcando el territorio terrestre y marítimo, para garantizar la soberanía e integridad del país. Además, participa en situaciones de orden interno y desarrolla acciones de apoyo social, defensa civil y atención de emergencias.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Ejército del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    Recientemente, la institución anunció una convocatoria laboral con 86 plazas disponibles, dirigida a personas con secundaria completa, técnicos titulados, estudiantes, egresados, bachilleres y licenciados. Los sueldos oscilan entre S/2.775 y S/6.644 bajo el régimen laboral 276. Entre las especialidades solicitadas figuran Administración, Contabilidad, Derecho, Periodismo, Sociología, Ciencias Económicas, Oncología, entre otras profesiones relacionadas.

    Puestos disponibles en la Fuerza Aérea del Perú

    • Médico oncólogo: 1 vacante. Título profesional de médico cirujano. Sueldo: S/ 6.644.
    • Médico cirujano cardiovascular: 1 vacante. Título profesional de médico cirujano. Sueldo: S/ 6.644.
    • Técnico en laboratorio: 1 vacante. Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. Sueldo: S/ 2.775.
    • Técnico dental: 1 vacante. Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. Sueldo: S/ 2.775.
    • Abogado: 4 vacantes. Título profesional en Derecho. Sueldo: S/ 3.159
    • Especialista en finanzas: 1 vacante. Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas Económicas, título profesional de contador público y/o en Ciencias Económicas, Finanzas o afines. Sueldo: S/ 3.159.
    • Asesor: 4 vacantes. Título profesional en Administración en Ciencias Aeroespaciales, Administración o Sociología. Sueldo: S/ 3.159.
    • Operador(a) de vehículos motorizados: 3 vacantes. Secundaria completa. Sueldo: S/ 3.072.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    ¿Cómo postular a esta convocatoria laboral de la FAP?

    El servicio se brindará en las distintas unidades y dependencias de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). El proceso de postulación estará abierto hasta el 21 de octubre de 2025 y se realizará de forma presencial. Si el postulante no puede acudir, podrá autorizar a un representante mediante una carta poder simple, adjuntando copias del DNI de ambos.

    Los interesados deberán presentar su carpeta debidamente documentada y foliada en un folder manila tamaño A4 en el Departamento de Selección, Identificación y Registro de Personal (SIRP) del Cuartel General de la FAP, ubicado en la Av. 28 de Julio S/N, Jesús María – Lima (frente al Mercado Modelo). La recepción de documentos será de lunes a jueves, de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, y los viernes de 08:00 a 12:00 horas.

    ¿Qué es el tipo de contra 276 que se ofrece en la FAP?

    El contrato 276 hace referencia al régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo N.º 276, también conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Este sistema regula la contratación de personal administrativo en instituciones estatales mediante procesos públicos de selección. Los trabajadores cuentan con derechos como jornada laboral definida, descansos, vacaciones y acceso a evaluaciones y capacitaciones.

    La relación laboral se formaliza a través de una resolución administrativa que determina sus funciones y remuneración. En la práctica, muchas entidades aún utilizan la denominación “tipo de contrato: 276” en sus convocatorias para indicar que la plaza se rige por este régimen, el cual garantiza estabilidad y condiciones laborales reguladas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fuerza Aérea del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    ALERTA MÁXIMA | Ordenan suspender los Labubus "asesinos" por ser un peligro mortal para los pequeños

    TikToker revela que ropa donada a víctimas de incendio en Pamplona fue vista tirada en las calles

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar tus deudas y así podrías obtenerlo

    Exigen retiro inmediato tras identificar huevos que representan el mayor nivel de riesgo sanitario

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Vita Lima Spa

    VITA LIMA SPA: 1 o 3 sesiones de Masaje Relajante y descontracturante en San Borja

    PRECIO

    S/ 42.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 o 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;