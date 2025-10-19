La Fuerza Aérea del Perú abrió una convocatoria para diversos puestos y niveles, con sueldos de hasta S/6.644 bajo el régimen 276, dirigida a quienes buscan trabajar en el sector público.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP), entidad dependiente del Ministerio de Defensa, tiene como misión proteger y vigilar el espacio aéreo nacional, abarcando el territorio terrestre y marítimo, para garantizar la soberanía e integridad del país. Además, participa en situaciones de orden interno y desarrolla acciones de apoyo social, defensa civil y atención de emergencias.

Recientemente, la institución anunció una convocatoria laboral con 86 plazas disponibles, dirigida a personas con secundaria completa, técnicos titulados, estudiantes, egresados, bachilleres y licenciados. Los sueldos oscilan entre S/2.775 y S/6.644 bajo el régimen laboral 276. Entre las especialidades solicitadas figuran Administración, Contabilidad, Derecho, Periodismo, Sociología, Ciencias Económicas, Oncología, entre otras profesiones relacionadas.

Puestos disponibles en la Fuerza Aérea del Perú

Médico oncólogo: 1 vacante. Título profesional de médico cirujano. Sueldo: S/ 6.644.

1 vacante. Título profesional de médico cirujano. Sueldo: S/ 6.644. Médico cirujano cardiovascular: 1 vacante. Título profesional de médico cirujano . Sueldo: S/ 6.644.

. Sueldo: S/ 6.644. Técnico en laboratorio: 1 vacante. Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad . Sueldo: S/ 2.775.

1 vacante. . Sueldo: S/ 2.775. Técnico dental: 1 vacante. Título de técnico de instituto superior y/o hasta 6.º ciclo universitario culminado de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad . Sueldo: S/ 2.775.

1 vacante. . Sueldo: S/ 2.775. Abogado: 4 vacantes. Título profesional en Derecho . Sueldo: S/ 3.159

4 vacantes. . Sueldo: S/ 3.159 Especialista en finanzas : 1 vacante. Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas Económicas, título profesional de contador público y/o en Ciencias Económicas, Finanzas o afines. Sueldo: S/ 3.159.

: 1 vacante. Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas Económicas, título profesional de contador público y/o en Ciencias Económicas, Finanzas o afines. Sueldo: S/ 3.159. Asesor: 4 vacantes. Título profesional en Administración en Ciencias Aeroespaciales, Administración o Sociología. Sueldo: S/ 3.159.

4 vacantes. Título profesional en Administración en Ciencias Aeroespaciales, Administración o Sociología. Sueldo: S/ 3.159. Operador(a) de vehículos motorizados: 3 vacantes. Secundaria completa. Sueldo: S/ 3.072.

¿Cómo postular a esta convocatoria laboral de la FAP?

El servicio se brindará en las distintas unidades y dependencias de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). El proceso de postulación estará abierto hasta el 21 de octubre de 2025 y se realizará de forma presencial. Si el postulante no puede acudir, podrá autorizar a un representante mediante una carta poder simple, adjuntando copias del DNI de ambos.

Los interesados deberán presentar su carpeta debidamente documentada y foliada en un folder manila tamaño A4 en el Departamento de Selección, Identificación y Registro de Personal (SIRP) del Cuartel General de la FAP, ubicado en la Av. 28 de Julio S/N, Jesús María – Lima (frente al Mercado Modelo). La recepción de documentos será de lunes a jueves, de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, y los viernes de 08:00 a 12:00 horas.

¿Qué es el tipo de contra 276 que se ofrece en la FAP?

El contrato 276 hace referencia al régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo N.º 276, también conocido como la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Este sistema regula la contratación de personal administrativo en instituciones estatales mediante procesos públicos de selección. Los trabajadores cuentan con derechos como jornada laboral definida, descansos, vacaciones y acceso a evaluaciones y capacitaciones.