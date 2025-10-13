El Ejército del Perú habilitó 238 vacantes en Lima bajo el régimen 276 , dirigidas a técnicos, egresados universitarios y profesionales en más de 40 especialidades , además de puestos disponibles para personas con secundaria completa.

El Ejército del Perú tiene como misión principal salvaguardar el territorio nacional ante amenazas externas y preservar la integridad, soberanía y unidad del país, empleando su poder militar terrestre para prevenir y responder frente a posibles agresiones.

Asimismo, interviene en situaciones internas cuando el Estado lo dispone, participando en el mantenimiento del orden público, la atención ante desastres naturales y acciones de defensa civil, con el propósito de garantizar la seguridad de la población.

El Ejército también cumple un rol activo en el desarrollo social y la cooperación internacional, a través de la ejecución de obras civiles, el apoyo logístico en zonas alejadas y su participación en misiones de paz de la ONU, como los contingentes de ingeniería que se desplegarán en la República Centroafricana en 2025. En ese contexto, la institución acaba de anunciar una convocatoria laboral con 238 vacantes bajo el régimen de contrato 276, dirigida a personas con secundaria completa y otros niveles educativos. Los puestos disponibles se ubican en Lima y ofrecen sueldos que oscilan entre S/ 2.775 y S/ 6.644.

Grados buscados por el Ejército del Perú y carreras requeridas

Grados: Personas con secundaria, titulados técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados universitarios.

Carreras: Administración, Contabilidad, Derecho, Educación, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Enfermería, Comunicación, Sociología, Gastronomía, Tecnología Médica, Arquitectura, Mecánica, Soldadura, Secretariado, Telecomunicaciones, entre muchas otras. También se incluyen oficios como carpintero, chofer, gasfitero, jardinero, maestro albañil, mayordomo, oficinista y trabajador de limpieza.

Puestos disponibles en el Ejército del Perú

La convocatoria contempla 238 vacantes distribuidas en diversos cargos. Entre ellos destacan:

Asistente administrativo (a) — 2 vacantes, título técnico o bachiller universitario en Administración, Sistemas, Auditoría, Contabilidad o afines. Sueldo: S/ 3.116.

— 2 vacantes, título técnico o bachiller universitario en Administración, Sistemas, Auditoría, Contabilidad o afines. Sueldo: S/ 3.116. Asistente analista de sistema de procesamiento automático de datos — 1 vacante, bachiller en Ingeniería de Sistemas. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, bachiller en Ingeniería de Sistemas. Sueldo: S/ 3.116. Asistente de contabilidad — 2 vacantes, bachiller en Contabilidad y Finanzas. Sueldo: S/ 3.116.

— 2 vacantes, bachiller en Contabilidad y Finanzas. Sueldo: S/ 3.116. Asistente de ingeniería — 1 vacante, bachiller en Ingeniería Civil o afines. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, bachiller en Ingeniería Civil o afines. Sueldo: S/ 3.116. Auditor (a) — 1 vacante, título profesional en Contabilidad. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, título profesional en Contabilidad. Sueldo: S/ 3.116. Contador (a) — 1 vacante, bachiller en Contabilidad. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, bachiller en Contabilidad. Sueldo: S/ 3.116. Especialista administrativo — 2 vacantes, título en Administración o afines. Sueldo: S/ 3.116.

— 2 vacantes, título en Administración o afines. Sueldo: S/ 3.116. Ingeniero (a) — 1 vacante, título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, título en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. Sueldo: S/ 3.116. Sociólogo (a) — 1 vacante, título en Sociología. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, título en Sociología. Sueldo: S/ 3.116. Asistente de educación — 1 vacante, bachiller en Educación. Sueldo: S/ 3.116.

— 1 vacante, bachiller en Educación. Sueldo: S/ 3.116. Trabajador de servicios – limpieza de lunas — 5 vacantes, secundaria completa. Sueldo: S/ 2.891.

— 5 vacantes, secundaria completa. Sueldo: S/ 2.891. Trabajador de servicios – limpieza — 15 vacantes, secundaria completa. Sueldo: S/ 2.891.

¿Cómo postular a la convocatoria laboral?

El proceso de postulación estará habilitado del 9 al 21 de octubre de 2025 y se llevará a cabo de manera virtual, mediante la inscripción en línea y el envío del currículum vitae documentado a través del enlace oficial de la convocatoria.

Antes de registrar la postulación, es fundamental revisar las bases del proceso, donde se detallan los requisitos, cronogramas, anexos, formularios y el orden de presentación de los documentos.