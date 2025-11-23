El posible paro de transportistas de 48 horas en Lima y Callao el 24 de noviembre genera incertidumbre en los usuarios del servicio público.

El anuncio de un posible paro de transportistas este lunes 24 de noviembre ha generado incertidumbre entre miles de usuarios que dependen del servicio para movilizarse en Lima y Callao. Con los gremios alertando sobre la crítica situación que enfrentan frente a la inseguridad, surge la pregunta sobre si finalmente se ejecutará la paralización de 48 horas. La expectativa crece a medida que se esperan definiciones por parte del sector. En este escenario, la respuesta de los voceros cobra especial relevancia para esclarecer el panorama.

Gremio responde si habrá paro de transportistas por 48 horas

Aunque el presidente José Jerí decidió extender por 30 días más el estado de emergencia en Lima y Callao, los gremios de transportistas aseguran que esta medida no ha logrado frenar la ola de inseguridad que viven a diario. Ante ello, anunciaron que llevarán a cabo un paro de 48 horas como medida de presión.

Los conductores y empresarios del sector afirman que continúan siendo blanco de constantes extorsiones. Incluso denuncian que, con la llegada de las celebraciones de fin de año, los delincuentes han aprovechado para elevar los montos que exigen, lo que pone en riesgo su trabajo y estabilidad económica. Esta situación los obliga a cambiar rutas, ajustar horarios y operar bajo temor.

"Si está pagando 5,000 soles, ahora tiene que pagar 8,000 soles por el tema de fiestas", puntualizó Miguel Palomino, uno de los voceros de este importante sector, que sigue siendo víctima de la delincuencia en el país.

¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre en Lima y Callao?

El sector transporte volvió a encender las alarmas tras el incremento de ataques contra conductores, quienes aseguran que la violencia y las extorsiones han llegado a niveles insostenibles. Como respuesta, los gremios han decidido impulsar un paro de 48 horas para exigir garantías y acciones efectivas del Estado.

Aunque aún no se ha revelado la fecha definitiva de la protesta en Lima y Callao, las organizaciones estiman que podría realizarse en cualquier momento entre el lunes 24 y el viernes 28 de noviembre, dependiendo del consenso entre las empresas de transporte involucradas.