Arranca la Matrícula Digital 2026 este 19 de enero: LINK del Minedu para asegurar vacante escolar en Lima, Callao y regionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará este lunes 19 de enero de 2026 la Matrícula Digital 2026, un proceso virtual que permitirá a las familias solicitar vacantes en colegios públicos previamente focalizados a nivel nacional. Esta modalidad, que forma parte del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026, se realizará únicamente a través de una plataforma en línea. En su primera fase, el registro estará habilitado para Lima Metropolitana, el Callao y algunas regiones del país, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar colas presenciales. Conoce en esta nota quiénes pueden inscribirse y qué zonas están incluidas.
VER MÁS: ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?
¿En qué consiste la Matrícula Digital 2026?
La Matrícula Digital 2026 es una modalidad implementada por el Minedu que permite realizar la solicitud de vacantes escolares de forma virtual, sin necesidad de acudir directamente a una institución educativa. El trámite se realiza a través de una plataforma digital diseñada para facilitar el registro de datos de manera segura y accesible para madres, padres y apoderados.
Este sistema busca optimizar el proceso de admisión en colegios públicos y evitar largas colas o intermediarios, centralizando toda la información en un solo canal oficial.
¿Quiénes deben realizar este trámite y quiénes no?
El proceso está dirigido principalmente a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público o que necesitan cambiar de institución dentro de la Educación Básica Regular. En estos casos, la matrícula digital es obligatoria para acceder a una vacante.
Por el contrario, los alumnos que continuarán estudiando en el mismo colegio no deben participar en este proceso virtual, ya que solo deberán confirmar su permanencia siguiendo los lineamientos que establezca su propia institución educativa.
Para asegurar que la matrícula se realice sin inconvenientes, el Minedu desplegará equipos técnicos especializados en las zonas focalizadas, quienes brindarán apoyo a las UGEL y orientación directa a las familias que lo requieran.
Además, se habilitará un tutorial digital que explicará paso a paso cómo completar correctamente la solicitud de vacante, con el objetivo de reducir errores y facilitar el acceso al sistema para todos los usuarios.
Las solicitudes de vacante deberán registrarse exclusivamente a través de la plataforma oficial del Minedu (LINK OFICIAL), respetando las fechas y horarios establecidos en el cronograma del proceso de Matrícula Digital 2026.
TE INTERESA: ES OFICIAL | GRAN REMATE en la Embajada de EE.UU. en Lima: Mira cómo conseguir computadoras, muebles, electrodomésticos y más
¿En qué UGEL y regiones está habilitada la Matrícula Digital 2026?
El proceso de Matrícula Digital 2026 no se aplicará de manera simultánea en todo el país. En esta primera fase, el Ministerio de Educación ha definido un grupo específico de UGEL y regiones donde estará disponible la inscripción virtual para solicitar vacantes en colegios públicos.
Lima Metropolitana
La plataforma digital estará habilitada para las siete UGEL que conforman Lima Metropolitana, abarcando todos los distritos de la capital.
Lima Provincias
En el caso de Lima provincias, el registro virtual se realizará a través de las siguientes unidades de gestión educativa:
- UGEL 08 Cañete
- UGEL 09 Huaura
- UGEL 10 Huaral
- UGEL 15 Huarochirí
- UGEL 16 Barranca
Callao
Las familias del primer puerto podrán acceder a la matrícula digital mediante:
- UGEL Ventanilla
- Dirección Regional de Educación del Callao
Arequipa
En esta región, el proceso estará disponible en las siguientes jurisdicciones educativas:
- UGEL Norte
- UGEL Sur
- UGEL La Joya
Tacna
- UGEL Tacna
- Moquegua
- UGEL Ilo
- UGEL Mariscal Nieto