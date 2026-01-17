El Ministerio de Educación iniciará el 19 de enero de 2026 la Matrícula Digital 2026, un proceso virtual para solicitar vacantes en colegios públicos a nivel nacional.

El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará este lunes 19 de enero de 2026 la Matrícula Digital 2026, un proceso virtual que permitirá a las familias solicitar vacantes en colegios públicos previamente focalizados a nivel nacional. Esta modalidad, que forma parte del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026, se realizará únicamente a través de una plataforma en línea. En su primera fase, el registro estará habilitado para Lima Metropolitana, el Callao y algunas regiones del país, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar colas presenciales. Conoce en esta nota quiénes pueden inscribirse y qué zonas están incluidas.

¿En qué consiste la Matrícula Digital 2026?

La Matrícula Digital 2026 es una modalidad implementada por el Minedu que permite realizar la solicitud de vacantes escolares de forma virtual, sin necesidad de acudir directamente a una institución educativa. El trámite se realiza a través de una plataforma digital diseñada para facilitar el registro de datos de manera segura y accesible para madres, padres y apoderados.

Este sistema busca optimizar el proceso de admisión en colegios públicos y evitar largas colas o intermediarios, centralizando toda la información en un solo canal oficial.

¿Quiénes deben realizar este trámite y quiénes no?

El proceso está dirigido principalmente a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público o que necesitan cambiar de institución dentro de la Educación Básica Regular. En estos casos, la matrícula digital es obligatoria para acceder a una vacante.

Por el contrario, los alumnos que continuarán estudiando en el mismo colegio no deben participar en este proceso virtual, ya que solo deberán confirmar su permanencia siguiendo los lineamientos que establezca su propia institución educativa.

Para asegurar que la matrícula se realice sin inconvenientes, el Minedu desplegará equipos técnicos especializados en las zonas focalizadas, quienes brindarán apoyo a las UGEL y orientación directa a las familias que lo requieran.

Además, se habilitará un tutorial digital que explicará paso a paso cómo completar correctamente la solicitud de vacante, con el objetivo de reducir errores y facilitar el acceso al sistema para todos los usuarios.

Las solicitudes de vacante deberán registrarse exclusivamente a través de la plataforma oficial del Minedu (LINK OFICIAL), respetando las fechas y horarios establecidos en el cronograma del proceso de Matrícula Digital 2026.

¿En qué UGEL y regiones está habilitada la Matrícula Digital 2026?

El proceso de Matrícula Digital 2026 no se aplicará de manera simultánea en todo el país. En esta primera fase, el Ministerio de Educación ha definido un grupo específico de UGEL y regiones donde estará disponible la inscripción virtual para solicitar vacantes en colegios públicos.

Lima Metropolitana

La plataforma digital estará habilitada para las siete UGEL que conforman Lima Metropolitana, abarcando todos los distritos de la capital.

Lima Provincias

En el caso de Lima provincias, el registro virtual se realizará a través de las siguientes unidades de gestión educativa:

UGEL 08 Cañete

UGEL 09 Huaura

UGEL 10 Huaral

UGEL 15 Huarochirí

UGEL 16 Barranca

Callao

Las familias del primer puerto podrán acceder a la matrícula digital mediante:

UGEL Ventanilla

Dirección Regional de Educación del Callao

Arequipa

En esta región, el proceso estará disponible en las siguientes jurisdicciones educativas:

UGEL Norte

UGEL Sur

UGEL La Joya

Tacna