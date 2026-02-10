Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán mañana, miércoles 11, y jueves 12 de febrero, a zonas de Lima Cercado, Comas, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, con interrupciones de hasta 12 horas en algunos casos. La medida, que responde a trabajos de empalmes de tuberías y limpieza de reservorios, impactará diversos barrios y sectores, según los comunicados oficiales de la empresa.