Corte de agua este 11 y 12 de febrero por hasta 12 horas: horarios y distritos afectados según Sedapal
Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán mañana, miércoles 11, y jueves 12 de febrero, a zonas de Lima Cercado, Comas, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, con interrupciones de hasta 12 horas en algunos casos. La medida, que responde a trabajos de empalmes de tuberías y limpieza de reservorios, impactará diversos barrios y sectores, según los comunicados oficiales de la empresa.
Corte de agua este 11 de febrero: horario y zonas afectadas
Cercado de Lima
- Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m
- Sector 172.
- Áreas afectadas: Cercado (cuadrante: Av. Argentina, Av. Ramón Cárcamo, Ps. Ramón Cárcamo, Av. Vicente Morales Duárez, Av. Alfonso Ugarte). P.J. 1 de Mayo (cuadrante: Av. Morales Duárez, Río Rímac). P.J. 2 de Mayo. P.J. José Gálvez. Urb. Cassinelli, Urb. Residencial Electro Ferretero Las Malvinas, Urb. Santa Industrial, A.H. Acomayo, A.H. Ramón Cárcamo (sectores I, II, III, IV, V etapa), A.H. Trabajadores Municipalidad de Lima, P.J. Cahudie, P.J. Conde de la Vega (alta y baja), P.J. El Planeta, P.J. Villa María del Perpetuo Socorro, Urb. Zona Industrial (cuadrante: Av. Zorritos, Jr. Molino del Gato, Av. óscar R. Benavides, Jr. Gaspar Hernández), A.H. Chabuca Granda
- Sedapal precisa que en estos sectores el restablecimiento del servicio está previsto para la noche del mismo miércoles.
Comas
- Horario de corte: Desde las 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m.
- Sector 348
- Áreas afectadas: A.H. Collique, A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33, 34, 35, 36 y 37), P.J. Milagro de Jesús, A.H. 13 de enero, A.H. Federico Villarreal, P.J. Federico Villarreal, A.H. Año Nuevo
- Entre los avisos destaca esta información: “Las actividades de limpieza de reservorios son parte de las acciones programadas para garantizar la calidad del agua potable en Comas”.
Villa María del Triunfo
- Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Sector 308 / subsector 308-02
- Áreas afectadas: A.H. José Carlos Mariátegui VI etapa San Gabriel Alto, Paraíso Alto, Las Lomas, Ampl. Virgen del Rosario
- Tiwinsa Perú, 01 de Enero, Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-02 / RP7-Las Lomas, Pasaje N3, Calle N2, Pasaje N9, Av. José Carlos Mariátegui, Pasaje Virgen de las Nieves, Villa Limatambo, Villa Monte Becktu, Florida sector San Gabriel, 3 de Mayo, Las Malvinas, Antonio Raymondi, 2000, Virgen de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Caminos de la Hermandad.
Corte de agua este 12 de febrero: horario y zonas afectadas
Cercado
- Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m
- Sector 35
- Áreas afectadas: Cercado, Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón), Av. Paseo de la Republica, Jr. Madre de Dios, Av. Arequipa, Av. Inca Garcilaso de la Vega (Wilson).
- Motivo: Ejecución de empalme de tubería
Villa María del Triunfo
- Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m
- Sector 308
- Áreas afectadas: A.H. Fernando Belaunde Terry - San Gabriel Alto Lomas Villa María del Triundo, Paraíso Alto Habilitaciones del sector 308 Sub- sector 308.05/RRP-5 Candelaria | Cuadrante: Calle S/N, Pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui, Av. Cerro Verde.
- Motivo: Ejecución de empalme
Comas
- Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m
- Sector 349
- Áreas afectadas: A.H. Villa Collique, A.b Quinta Zona de Collique Julio, A.H. Collique.
- Motivo: Limpieza de reservorio