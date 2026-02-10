ES OFICIAL | Visitar Machu Picchu será más caro en 2026: nuevas tarifas, fechas clave y precios oficiales

La disposición del Sernanp señala que el monto será incorporado al costo del boleto regular y apunta a reforzar las labores de conservación y gestión de Machu Picchu .

El ingreso a Machu Picchu tendrá una nueva variación en su costo desde 2026. La medida, oficializada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), incorpora un cobro adicional que deberán pagar los visitantes que accedan al Santuario Histórico con fines turísticos. El objetivo es fortalecer los recursos destinados a la conservación y administración de esta área protegida.

Quienes planeen visitar la ciudadela inca deberán tener en cuenta este nuevo esquema tarifario. Si bien el precio base del boleto regular se mantiene, se añadirá un monto específico que será destinado exclusivamente a la protección del entorno natural que rodea a uno de los principales atractivos turísticos del Perú.

Este anuncio pone fin a una serie de postergaciones administrativas que se venían arrastrando desde 2023 y que, según explicó la autoridad, estuvieron vinculadas a la necesidad de garantizar condiciones operativas adecuadas antes de implementar el cobro.

¿Desde cuándo rige el nuevo pago de ingreso?

La Resolución Directoral N.° 000006-2026-SERNANP/DUSRN detalla que las nuevas tarifas para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu empezarán a aplicarse desde el 1 de mayo de 2026. El documento indica textualmente: “Autorizar, a partir del 01 de mayo de 2026, la aplicación de las tarifas por ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu con fines turísticos, aprobadas mediante resolución vigente”.

La disposición modifica el artículo 1 de la Resolución Directoral N.° 112-2023-SERNANP-DGANP, mientras que el resto de artículos se mantiene sin cambios. El propio texto precisa que “los artículos restantes […] permanecen en los mismos términos y condiciones establecidos”, confirmando que la variación se limita únicamente a la fecha de inicio del cobro.

Asimismo, la norma excluye de este pago adicional a quienes ingresen por la Red de Caminos Inka. Al respecto, el Sernanp señala que “las referidas tarifas no son aplicables a aquellos ingresos realizados al Santuario Histórico de Machupicchu a través de la Red de Caminos Inka del SHM/PANM”, ya que este acceso cuenta con una regulación particular.

¿Cuánto deberán pagar turistas extranjeros y nacionales?

El importe extra ya fue definido. De acuerdo con el Sernanp, desde mayo de 2026 los turistas extranjeros deberán pagar 11 soles por concepto de conservación, mientras que los visitantes nacionales abonarán 5 soles.

Este monto se adiciona al costo regular del boleto de ingreso a Machu Picchu, que actualmente es de 152 soles para adultos extranjeros y 64 soles para peruanos, según el circuito turístico elegido. La resolución no contempla modificaciones en estas tarifas base.

El cobro se sustenta en lo establecido por el Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas. El Sernanp recuerda que el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Supremo N.° 018-2009-MINAM dispone que todo visitante debe pagar un derecho de ingreso al acceder a un área natural protegida con fines turísticos o recreativos.

¿Cómo reservar y comprar entradas en línea?

El Ministerio de Cultura permite la compra anticipada de boletos para Machu Picchu y la Red de Caminos Inca a través de su plataforma oficial, en un proceso completamente digital.

Pasos para la compra:

Ingresar a tuboleto.cultura.pe.

Elegir el tipo de boleto (ciudadela, Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu).

Seleccionar la fecha y el horario disponible.

Completar los datos personales (se recomienda subir una foto del documento para agilizar el proceso).

Realizar el pago en línea.

Descargar el ticket digital, que deberá presentarse el día de la visita junto con el documento físico.

Es fundamental que los datos del visitante coincidan exactamente con los consignados en el boleto, ya que en el control de ingreso se verifica identidad, fecha y hora para asegurar un flujo turístico ordenado.

Rutas accesibles

Circuito 1

Ruta 1-A: Ruta Montaña Machu Picchu: Permite llegar a la cima de la Montaña Machu Picchu, una de las elevaciones más representativas del complejo, con vistas panorámicas de la ciudadela y el entorno natural.

Permite llegar a la cima de la Montaña Machu Picchu, una de las elevaciones más representativas del complejo, con vistas panorámicas de la ciudadela y el entorno natural. Ruta 1-B: Ruta terraza superior: Recorre la parte alta del sitio, atravesando terrazas agrícolas y zonas ideales para la toma de fotografías.

Recorre la parte alta del sitio, atravesando terrazas agrícolas y zonas ideales para la toma de fotografías. Ruta 1-C: Ruta Portada Inti Punku: Disponible solo en temporada alta, conduce a la Puerta del Sol (Inti Punku), antiguo acceso inca al santuario, con vista directa a la ciudadela.

Disponible solo en temporada alta, conduce a la Puerta del Sol (Inti Punku), antiguo acceso inca al santuario, con vista directa a la ciudadela. Ruta 1-D: Ruta Puente Inca: Habilitada únicamente en temporada alta, lleva al Puente Inca, una obra emblemática de la ingeniería y defensa inca ubicada en un acantilado.

Circuito 2

Ruta 2-A: Ruta clásico diseñada: Sigue el recorrido tradicional por los sectores más representativos del complejo, ideal para quienes buscan una visión integral de la historia y arquitectura inca.

Sigue el recorrido tradicional por los sectores más representativos del complejo, ideal para quienes buscan una visión integral de la historia y arquitectura inca. Ruta 2-B: Ruta terraza inferior: Permite transitar por la base de las terrazas agrícolas y observar la transición entre las áreas rural y urbana del sitio.

Circuito 3