Ante la Fiscalía, Jackson Mora detalla las razones detrás del negocio, el retiro de S/9 millones hacia su empresa FFC MMA y las ganancias obtenidas tras el presunto fraude.

Ante la investigación de la Fiscalía, Jackson Mora expuso su versión sobre el presunto desvío de más de S/9 millones que iban dirigidos a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, pero terminaron en la cuenta de su empresa de artes marciales, FFC MMA. También se sospecha de la participación de Los Arquitectos del Fraude.

Ante el Ministerio Público, el exesposo de Tilsa Lozano describió cómo se gestó la operación. Según él, Daniel Jesús Mesones Mazzini le propuso que su empresa participara en una licitación pública y le ofreció como incentivo una comisión significativa.

“Mesones mencionó que mi empresa podría obtener la adjudicación […] y aunado a su relación con el alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, por el uso de mi empresa ganaría un 10% del total”, explicó Mora. Finalmente, accedió a la propuesta, lo que permitió el ingreso de más de S/9 millones de fondos estatales.

Mora revela las ganancias del supuesto fraude

La Fiscalía sostiene que los millones que debían financiar la Municipalidad de Pueblo Nuevo fueron desviados ilegalmente a manos de Mora y de la presunta red criminal Los Arquitectos del Fraude.

Posteriormente, Mora declaró que, al retirar el dinero, en FFC MMA quedó una utilidad neta de S/818.000, y aseguró que este era el 10% que Jesús Mesones le había prometido a cambio de utilizar su empresa.

Además, explicó que optó por alquilar su empresa porque confiaba en Mesones, atravesaba una grave crisis económica y consideraba que todo era legítimo, y que los ingresos le permitirían cubrir deudas personales y empresariales.

Mora explica el retiro de los fondos millonarios

Jackson Mora también detalló el proceso de retiro de los fondos. Dijo que el 23 de abril del 2026 Mesones le advirtió que el depósito estaba hecho y que debía ir a un banco en Miraflores junto con su hermana Noelia, quien es gerente general de FFC MMA, para extraer el dinero.