Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"

Ante la Fiscalía, Jackson Mora detalla las razones detrás del negocio, el retiro de S/9 millones hacia su empresa FFC MMA y las ganancias obtenidas tras el presunto fraude.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"
    El exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, cumplirá 15 meses de prisión preventiva tras una resolución del Poder Judicial. | Composición Wapa
    Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"

    Ante la investigación de la Fiscalía, Jackson Mora expuso su versión sobre el presunto desvío de más de S/9 millones que iban dirigidos a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, pero terminaron en la cuenta de su empresa de artes marciales, FFC MMA. También se sospecha de la participación de Los Arquitectos del Fraude.

    Ante el Ministerio Público, el exesposo de Tilsa Lozano describió cómo se gestó la operación. Según él, Daniel Jesús Mesones Mazzini le propuso que su empresa participara en una licitación pública y le ofreció como incentivo una comisión significativa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"

    “Mesones mencionó que mi empresa podría obtener la adjudicación […] y aunado a su relación con el alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, por el uso de mi empresa ganaría un 10% del total”, explicó Mora. Finalmente, accedió a la propuesta, lo que permitió el ingreso de más de S/9 millones de fondos estatales.

    Mora revela las ganancias del supuesto fraude

    La Fiscalía sostiene que los millones que debían financiar la Municipalidad de Pueblo Nuevo fueron desviados ilegalmente a manos de Mora y de la presunta red criminal Los Arquitectos del Fraude.

    Posteriormente, Mora declaró que, al retirar el dinero, en FFC MMA quedó una utilidad neta de S/818.000, y aseguró que este era el 10% que Jesús Mesones le había prometido a cambio de utilizar su empresa.

    Además, explicó que optó por alquilar su empresa porque confiaba en Mesones, atravesaba una grave crisis económica y consideraba que todo era legítimo, y que los ingresos le permitirían cubrir deudas personales y empresariales.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Padre de la hija de Isabella Ladera sorprende con inesperada declaración de amor tras el nacimiento del bebé de Hugo: "Sigo enamorado"

    Mora explica el retiro de los fondos millonarios

    Jackson Mora también detalló el proceso de retiro de los fondos. Dijo que el 23 de abril del 2026 Mesones le advirtió que el depósito estaba hecho y que debía ir a un banco en Miraflores junto con su hermana Noelia, quien es gerente general de FFC MMA, para extraer el dinero.

    Mora detalló que “Daniel Mesones… preparó las facturas de las empresas Torrico y Mugaburu para presentarlas en el banco, obteniendo así 10 cheques de gerencia de entre 800000 y 900000 soles. Mi hermana, tras recibir las facturas y seguir las indicaciones de Mesones, efectuó los trámites bancarios. Dos horas después, entregó los cheques a Daniel Mesones”, relató.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Padre de la hija de Isabella Ladera sorprende con inesperada declaración de amor tras el nacimiento del bebé de Hugo: "Sigo enamorado"

    Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"

    ¡SE MANDÓ CON TODO! Farfán habla de su HIJO MAYOR tras dejarlo sin pensión y su RESPALDO a comentario en su contra

    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

    Magaly Medina anuncia que REGRESÓ a la UNIVERSIDAD para sacar su TÍTULO profesional tras décadas ejerciendo, pero toma PECULIAR decisión

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;