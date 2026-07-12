Padre de la hija de Isabella Ladera sorprende con inesperada declaración de amor tras el nacimiento del bebé de Hugo: "Sigo enamorado"

Mientras todos festejan la llegada del bebé de Isabella Ladera y Hugo García , el ex de ella lanza una declaración impactante. ¿Existe una posibilidad de reconciliación?

¿Siguen en contacto? Isander Pérez, el padre de la primogénita de Isabella Ladera, dejó asombrados a todos al revelar su deseo de volver con ella. La sorpresa fue aún mayor por el momento elegido: justo cuando la modelo venezolana celebra la llegada de su recién nacido con Hugo García, exintegrante de 'Esto es guerra'.

Las palabras de Isander Pérez que insinúan una reconciliación con Isabella Ladera

Durante una entrevista para un canal de YouTube, le hicieron una pregunta inesperada que dejó a muchas personas pasmadas, ya que atañía a Isabella Ladera, quien tiene una nueva pareja sentimental.

“Sí, estoy encantado con Isabella. Sigo enamorado. Me encuentro en una etapa de mi vida en la que deseo estar estable. Creo firmemente que como hombre debo proporcionar seguridad. En este momento, estoy ajustando mi vida para estar bien con quien esté al lado mío”, afirmó Isander Pérez.