Padre de la hija de Isabella Ladera sorprende con inesperada declaración de amor tras el nacimiento del bebé de Hugo: "Sigo enamorado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Siguen en contacto? Isander Pérez, el padre de la primogénita de Isabella Ladera, dejó asombrados a todos al revelar su deseo de volver con ella. La sorpresa fue aún mayor por el momento elegido: justo cuando la modelo venezolana celebra la llegada de su recién nacido con Hugo García, exintegrante de 'Esto es guerra'.
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Las palabras de Isander Pérez que insinúan una reconciliación con Isabella Ladera
Durante una entrevista para un canal de YouTube, le hicieron una pregunta inesperada que dejó a muchas personas pasmadas, ya que atañía a Isabella Ladera, quien tiene una nueva pareja sentimental.
“Sí, estoy encantado con Isabella. Sigo enamorado. Me encuentro en una etapa de mi vida en la que deseo estar estable. Creo firmemente que como hombre debo proporcionar seguridad. En este momento, estoy ajustando mi vida para estar bien con quien esté al lado mío”, afirmó Isander Pérez.
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Los comentarios no se hicieron esperar: "Kheee'", "¿Qué es esto?", "Isabela, sabiendo que es la máster", "¿Cómo que le encanta Isabela, ay muchacho, ¿qué acabas de decir?", entre otros. Sin embargo, el entrevistador se refería a un lugar de Puerto Rico llamado Isabela y no a la pareja de Hugo García, quien acaba de dar la bienvenida a su segundo hijo.