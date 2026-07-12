Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Andrea San Martín sorprende con la noticia que llevaba tiempo guardando: “El secreto más bonito…”

Andrea San Martín reaccionó con emoción ante el video que reveló la llegada de un nuevo bebé a su familia. ¿Qué comentó?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Andrea San Martín sorprende con la noticia que llevaba tiempo guardando: “El secreto más bonito…”
    Andrea San Martín se muestra feliz tras nuevo integrante de su familia. | Composición Wapa
    Andrea San Martín sorprende con la noticia que llevaba tiempo guardando: “El secreto más bonito…”

    La conocida influencer Andrea San Martín fue protagonista de una situación particular cuando su expareja, Sebastián Lizarzaburu, informó que se mudaría con su nueva novia y su hija, con quien comparte la paternidad. Ahora, la exchica reality ha expresado su alegría tras anunciarse que llegará un nuevo miembro a su familia, al comentar la publicación que confirmó el embarazo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hija de Said Palao ROMPE EN LLANTO al dedicar conmovedor discurso a su madre en plena boda: "Moviste cielo y tierra por mí"

    Andrea San Martín reacciona con emoción al anuncio del nuevo bebé en su familia

    A través de su cuenta oficial de Instagram, la exmodelo peruana resaltó la noticia del próximo bebé que se sumará a su familia. Lo hizo al responder a la publicación de su hermana Ximena San Martín, quien anunció con un video que será madre por primera vez.

    'El secreto más bonito que hemos guardado, Perisito en camino… Te esperamos y te amamos tanto Peris', así escribió la pariente de Andrea San Martín, al compartir las fotos de su sesión junto a su esposo Franco Squadrito, con la noticia de que serán padres.

    En cuanto a la respuesta, la influencer peruana dejó un comentario en la publicación de su hermana Ximena San Martín y mostró su entusiasmo al saber que tendrá un nuevo sobrino. 'Otro sobrino para mi', escribió, generando miles de ‘Me gusta’ y reacciones positivas por la buena nueva.

    Hermana de Andrea San Martín anuncia su embarazo.
    Hermana de Andrea San Martín anuncia su embarazo.

    Sebastián Lizarzaburu comienza una nueva etapa tras mudarse con su pareja y su hija

    Hace unas semanas, Sebastián Lizarzaburu informó que se mudó a un nuevo hogar con su pareja, Adriana Odria López, y su hija, fruto de su relación con Andrea San Martín. Por medio de Instagram, el conocido Hombre Roca compartió un video en el que mostró algunos momentos del proceso y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa familiar.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"

    El exchico reality confesó que la mudanza fue más exigente de lo anticipado, por lo que decidió contratar servicios profesionales para facilitar el proceso. Según explicó, la empresa se encargó de todo el embalaje y transporte con cajas, protectores para objetos frágiles, bolsas especiales para colchones y otros materiales, lo que hizo más eficiente el cambio de residencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea San Martín sorprende con la noticia que llevaba tiempo guardando: “El secreto más bonito…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Querida influencer SE QUIEBRA al revelar que su hija de 2 años fue diagnosticada con CÁNCER y toma RADICAL decisión: "Mi corazón se hundió"

    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

    Isabella Ladera emociona y PREOCUPA al contar cómo fue dar a luz a su bebé con Hugo García: “Agarraron puntos”

    ¡SE MANDÓ CON TODO! Farfán habla de su HIJO MAYOR tras dejarlo sin pensión y su RESPALDO a comentario en su contra

    Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;