Andrea San Martín sorprende con la noticia que llevaba tiempo guardando: “El secreto más bonito…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La conocida influencer Andrea San Martín fue protagonista de una situación particular cuando su expareja, Sebastián Lizarzaburu, informó que se mudaría con su nueva novia y su hija, con quien comparte la paternidad. Ahora, la exchica reality ha expresado su alegría tras anunciarse que llegará un nuevo miembro a su familia, al comentar la publicación que confirmó el embarazo.
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Andrea San Martín reacciona con emoción al anuncio del nuevo bebé en su familia
A través de su cuenta oficial de Instagram, la exmodelo peruana resaltó la noticia del próximo bebé que se sumará a su familia. Lo hizo al responder a la publicación de su hermana Ximena San Martín, quien anunció con un video que será madre por primera vez.
'El secreto más bonito que hemos guardado, Perisito en camino… Te esperamos y te amamos tanto Peris', así escribió la pariente de Andrea San Martín, al compartir las fotos de su sesión junto a su esposo Franco Squadrito, con la noticia de que serán padres.
En cuanto a la respuesta, la influencer peruana dejó un comentario en la publicación de su hermana Ximena San Martín y mostró su entusiasmo al saber que tendrá un nuevo sobrino. 'Otro sobrino para mi', escribió, generando miles de ‘Me gusta’ y reacciones positivas por la buena nueva.
Sebastián Lizarzaburu comienza una nueva etapa tras mudarse con su pareja y su hija
Hace unas semanas, Sebastián Lizarzaburu informó que se mudó a un nuevo hogar con su pareja, Adriana Odria López, y su hija, fruto de su relación con Andrea San Martín. Por medio de Instagram, el conocido Hombre Roca compartió un video en el que mostró algunos momentos del proceso y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa familiar.
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El exchico reality confesó que la mudanza fue más exigente de lo anticipado, por lo que decidió contratar servicios profesionales para facilitar el proceso. Según explicó, la empresa se encargó de todo el embalaje y transporte con cajas, protectores para objetos frágiles, bolsas especiales para colchones y otros materiales, lo que hizo más eficiente el cambio de residencia.