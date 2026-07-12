Andrea San Martín sorprende con la noticia que llevaba tiempo guardando: “El secreto más bonito…”

Andrea San Martín reaccionó con emoción ante el video que reveló la llegada de un nuevo bebé a su familia. ¿Qué comentó?

La conocida influencer Andrea San Martín fue protagonista de una situación particular cuando su expareja, Sebastián Lizarzaburu, informó que se mudaría con su nueva novia y su hija, con quien comparte la paternidad. Ahora, la exchica reality ha expresado su alegría tras anunciarse que llegará un nuevo miembro a su familia, al comentar la publicación que confirmó el embarazo.

Andrea San Martín reacciona con emoción al anuncio del nuevo bebé en su familia

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exmodelo peruana resaltó la noticia del próximo bebé que se sumará a su familia. Lo hizo al responder a la publicación de su hermana Ximena San Martín, quien anunció con un video que será madre por primera vez.

'El secreto más bonito que hemos guardado, Perisito en camino… Te esperamos y te amamos tanto Peris', así escribió la pariente de Andrea San Martín, al compartir las fotos de su sesión junto a su esposo Franco Squadrito, con la noticia de que serán padres.

En cuanto a la respuesta, la influencer peruana dejó un comentario en la publicación de su hermana Ximena San Martín y mostró su entusiasmo al saber que tendrá un nuevo sobrino. 'Otro sobrino para mi', escribió, generando miles de ‘Me gusta’ y reacciones positivas por la buena nueva.

Hermana de Andrea San Martín anuncia su embarazo.

Sebastián Lizarzaburu comienza una nueva etapa tras mudarse con su pareja y su hija

Hace unas semanas, Sebastián Lizarzaburu informó que se mudó a un nuevo hogar con su pareja, Adriana Odria López, y su hija, fruto de su relación con Andrea San Martín. Por medio de Instagram, el conocido Hombre Roca compartió un video en el que mostró algunos momentos del proceso y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa familiar.