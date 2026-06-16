Pamela López ‘sepulta’ toda posibilidad de reconciliación con Paul Michael y genera revuelo en redes: "Es lo mejor para ambos"

Pamela López confirmó el fin definitivo de su relación con Paul Michael, descartó una reconciliación y aseguró que ahora está enfocada en sus hijos y nuevos proyectos.

La trujillana le puso fin a la relación.

La trujillana le puso fin a la relación.

Pamela López decidió poner punto final a su historia sentimental con Paul Michael y dejó en claro que no existe marcha atrás. La empresaria confirmó que la relación terminó de manera definitiva y aseguró que, en este momento, su prioridad son su bienestar personal, sus hijos y los asuntos legales que aún enfrenta.

Tras varias semanas de especulaciones sobre una posible reconciliación, la expareja de Christian Cueva fue contundente al descartar cualquier acercamiento futuro con el cantante.

Pamela López confirma el fin definitivo de su relación con Paul Michael

La también figura televisiva reconoció que atravesar una ruptura nunca es sencillo, pero sostuvo que tomó la decisión convencida de que era lo mejor para ambos.

'A pesar de que es un momento complicado y triste, estoy completamente segura de que es lo mejor tanto para él como para mí. Ahora solo quiero disfrutar al máximo a mi familia', expresó al diario Trome.

Pamela explicó que actualmente busca reencontrarse consigo misma luego de varios meses marcados por la exposición mediática y la intensa experiencia que vivió dentro de un reality.

'Estoy tranquila. Fueron tres duros meses de encierro y, de verdad, ahora solo me voy a enfocar en crecer como persona', comentó.

Cuando fue consultada sobre una eventual reconciliación, respondió sin dejar espacio a interpretaciones.

'No hay posibilidad. Es la mejor decisión para ambos. Por respeto a mi familia y a mis hijos, no voy a entrar en detalles, solo le deseo de todo corazón que le vaya bien en la vida', manifestó.

¿Mantendrá algún vínculo con Paul Michael?

Aunque descartó retomar la relación amorosa, Pamela evitó profundizar sobre cómo será el trato con su expareja en adelante. Al ser consultada sobre una posible amistad, prefirió dejar que el tiempo determine el rumbo de las cosas. 'El tiempo y Dios son los mejores aliados para todos', señaló.

Asimismo, decidió no pronunciarse sobre las críticas que ha recibido en las últimas semanas por parte de personas cercanas al cantante.

'No diré nada de terceras personas', respondió al ser consultada por los cuestionamientos públicos que la calificaban de manipuladora y controladora.

Pamela López prioriza a sus hijos y sus proyectos personales

Lejos de pensar en un nuevo romance, la empresaria confesó que actualmente sus energías están concentradas en temas familiares y personales que considera más importantes.

'Por ahora es mi mayor preocupación y donde gastaré la poca energía que me queda en seguir luchando', dijo al referirse a los procesos que mantiene pendientes.

Sin embargo, Pamela no cierra las puertas a nuevas oportunidades laborales luego de su paso por la televisión. Por el contrario, aseguró que espera seguir creciendo profesionalmente y demostrar sus capacidades en distintos formatos de entretenimiento.