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Pamela López lanza DEMOLEDOR COMUNICADO sobre el fin de su ROMANCE con Paul Michael: "No tengo intención de..."

Pamela López ha declarado el final de su relación con Paul Michael, desmintiendo declaraciones previas sobre una pausa temporal en 'Detrás de cámaras'.

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    Pamela López lanza DEMOLEDOR COMUNICADO sobre el fin de su ROMANCE con Paul Michael: "No tengo intención de..."
    Pamela López lanza DEMOLEDOR COMUNICADO
    Pamela López lanza DEMOLEDOR COMUNICADO sobre el fin de su ROMANCE con Paul Michael: "No tengo intención de..."

    Pamela López ha comunicado oficialmente su separación de Paul Michael, después de que ocurrieran incidentes en el programa 'La Granja VIP'. Este mensaje se conoció a pesar de las afirmaciones de Paul sobre que solo se tomaron una pausa.

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    Pamela López finaliza su relación con Paul Michael tras incidente en 'La Granja VIP'

    Pamela López sorprendió al anunciar el fin de su relación con Paul Michael. Mientras él insistía en el programa 'Detrás de cámaras' que estaban en un receso amoroso, conocido por muchos como 'tóxico', ella publicó un comunicado en el que anunció la ruptura definitiva.

    El músico manifestó que ambos decidieron distanciarse para asistir a terapia, pero poco después Pamela compartió en Instagram que la relación llegó a su fin.

    Pamela López lanza comunicado y anuncia el FIN DE SU RELACIÓN con Paul Michael
    Pamela López lanza comunicado y anuncia el FIN DE SU RELACIÓN con Paul Michael

    “Con esta comunicación, quiero expresar que mi relación sentimental ha terminado. En su momento aposté por un amor real, sincero y genuino, con total disposición, pero las cosas no resultaron como esperaba. Ahora entiendo que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y nuestro propio crecimiento”, comenzó expresando.

    La presentadora resaltó que la verdad de lo que ocurrió en el reality la conocen solo ellos dos y pidió que otros no se involucren, refiriéndose posiblemente a la 'tía lisura', quien lo criticó severamente.

    Finalmente, instó al cantante a guardar respeto por los buenos momentos compartidos y esperó que el tiempo permita que cada uno avance con tranquilidad y paz, siguiendo sus corazones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López lanza DEMOLEDOR COMUNICADO sobre el fin de su ROMANCE con Paul Michael: "No tengo intención de..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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